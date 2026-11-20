Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 158/KH-SNNMT ngày 17/11/2026 về triển khai phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026–2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Chăm sóc cây giống cúc cấy mô. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Kế hoạch hướng tới phát triển công nghiệp sinh học trở thành động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp; góp phần phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 – 2030, thành phố rà soát, xác định các lĩnh vực, công nghệ và sản phẩm công nghệ sinh học ngành nông nghiệp và môi trường có tiềm năng phát triển, có khả năng ứng dụng và thương mại hóa trên địa bàn thành phố; ưu tiên các nhiệm vụ thiết thực, có khả năng ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng.

Ưu tiên triển khai, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao sản phẩm từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chiến lược (công nghệ sinh học, công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, chọn giống chính xác, chọn giống theo hệ gen,…), sản phẩm công nghệ chiến lược (giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới; vắc-xin, bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán, chế phẩm sinh học thế hệ mới, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc sinh học, chế phẩm bảo quản nông sản, xử lý môi trường dùng trong chăn nuôi, thú y, thủy sản, trồng trọt và bảo vệ thực vật).

Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ bảo quản, chế biến sâu đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, phục vụ sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, thủy sản và kiểm ngư, lâm nghiệp và kiểm lâm, bảo tồn đa dạng sinh học, dần thay thế các sản phẩm nguồn gốc hóa học, sản phẩm nhập khẩu.

Hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ sinh học; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường sản phẩm công nghệ sinh học.

Xây dựng, triển khai các mô hình trình diễn, mô hình ứng dụng công nghệ sinh học có khả năng nhân rộng trong sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật, doanh nghiệp và người sản xuất về công nghệ sinh học.

Giai đoạn 2031 – 2035, thành phố tiếp tục làm chủ, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ sinh học tiên tiến, công nghệ sinh học thế hệ mới phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển của thành phố.

Hình thành và phát triển các chuỗi nghiên cứu - sản xuất - kinh doanh sản phẩm công nghệ sinh học có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Thành phố Hải Phòng tăng cường trang thiết bị và nguồn nhân lực công nghệ sinh học đủ trình độ để nghiên cứu, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển kinh tế nông nghiệp và môi trường, hội nhập quốc tế.

Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ sinh học ngành nông nghiệp và môi trường; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo và các vùng sản xuất.

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố xác định công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường trở thành một lĩnh vực công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường của thành phố; hình thành các sản phẩm, doanh nghiệp và chuỗi giá trị công nghệ sinh học có khả năng cạnh tranh trong nước và từng bước tham gia thị trường quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng tiềm lực, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực; hình thành, phát triển doanh nghiệp và chuỗi sản phẩm công nghiệp sinh học; hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường hợp tác quốc tế; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ đến doanh nghiệp, người sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân quan tâm, chủ động tìm hiểu, kết nối, hợp tác nghiên cứu, đầu tư, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm công nghệ sinh học phù hợp với điều kiện thực tế và lợi thế của thành phố, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành nông nghiệp và môi trường Hải Phòng.