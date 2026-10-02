Hải Phòng phát huy vai trò đầu mối, tăng liên kết vùng phía Bắc

Toàn cảnh Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026

Sáng 2/10/2026, tại Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026. Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Minh Cường - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết vùng, kết nối doanh nghiệp và phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn vượt ra ngoài phạm vi từng địa phương.

Tăng kết nối từ lợi thế cửa ngõ

Theo ông Hoàng Minh Cường, khu vực phía Bắc hội tụ nhiều trung tâm sản xuất công nghiệp, vùng nguyên liệu, thị trường tiêu dùng, cửa khẩu quốc tế, cảng biển và các đầu mối vận tải quan trọng. Do đó, hoạt động của ngành Công Thương tại mỗi địa phương có mối liên hệ chặt chẽ với toàn vùng, từ nguyên liệu, năng lượng, sản xuất đến lưu thông và xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, hiệu quả phát triển không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực riêng của từng tỉnh, thành phố mà còn đòi hỏi khả năng kết nối về hạ tầng, thị trường, dữ liệu và chính sách. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc, nhằm chuyển những định hướng chung thành các chương trình phối hợp có khả năng triển khai trong thực tế.

Ông Hoàng Minh Cường - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc Hội nghị

Với Hải Phòng, lợi thế về cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại tạo điều kiện để thành phố đóng vai trò đầu mối kết nối sản xuất với thị trường. Sau hợp nhất với Hải Dương, không gian phát triển mới càng mở rộng khả năng liên kết giữa các vùng sản xuất, công nghiệp hỗ trợ và thị trường nội địa với cảng biển, sân bay, cửa khẩu và mạng lưới logistics.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy động lực tăng trưởng của thành phố. GRDP ước tăng 11,73%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,14%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,36%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 43,72 tỷ USD, tăng 12,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 320.890 tỷ đồng, tăng 16,08%. Hàng hóa qua cảng ước đạt 156,3 triệu tấn, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 162.173 tỷ đồng, tăng 11,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 72.974 tỷ đồng, tăng 17%. Hải Phòng cũng được vinh danh trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo kết quả PCI năm 2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về PAR INDEX, SIPAS năm 2025.

Liên kết để mở rộng thị trường, giảm chi phí

Từ thực tiễn phát triển của Hải Phòng, lãnh đạo thành phố cho rằng vai trò đầu mối chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cho cả khu vực, nhất là thông qua giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Một trong những hướng được đề xuất là kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các nhà sản xuất lớn; phối hợp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; chia sẻ dữ liệu về cung - cầu, năng lực logistics và nhu cầu năng lượng. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp xử lý những vướng mắc liên tỉnh trong vận chuyển, lưu thông và quản lý thị trường.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, cùng lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng, đại diện các Cục, Vụ, Viện và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương tham dự Hội nghị

Đáng chú ý, Hải Phòng đề nghị các sở Công Thương khu vực phía Bắc trao đổi thẳng thắn về cơ chế phối hợp, xác định những chuỗi ngành hàng và tuyến logistics có tiềm năng liên kết, đồng thời phân định rõ những kiến nghị thuộc thẩm quyền Bộ Công Thương và Chính phủ.

Theo hướng này, mỗi nội dung hợp tác cần gắn với cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và bước triển khai cụ thể, qua đó đưa kết quả Hội nghị trở thành những chương trình hợp tác thực chất, thay vì dừng ở trao đổi, kiến nghị.

Gắn liên kết vùng với chuyển đổi xanh, số

Trong yêu cầu phát triển mới, liên kết vùng không chỉ dừng ở hạ tầng và lưu thông hàng hóa mà cần được mở rộng sang chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Theo lãnh đạo Hải Phòng, các địa phương cần phối hợp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy sản xuất sạch hơn, phát triển thương mại điện tử và hệ thống thông tin thị trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Đây là những lĩnh vực một địa phương khó có thể triển khai hiệu quả nếu thiếu sự chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp của cả khu vực.

Với vai trò địa phương đăng cai, Hải Phòng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường kết nối cảng biển, logistics, công nghiệp và thương mại với các tỉnh, thành phố phía Bắc. Thành phố cũng sẵn sàng phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương theo dõi, triển khai những sáng kiến được thống nhất tại Hội nghị.

Từ diễn đàn ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII, yêu cầu đặt ra không chỉ là nhận diện những điểm nghẽn mà quan trọng hơn là hình thành cơ chế phối hợp đủ cụ thể để cùng tháo gỡ. Khi các lợi thế về sản xuất, thị trường, logistics, năng lượng và hạ tầng được kết nối hiệu quả, liên kết vùng sẽ trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của khu vực phía Bắc và cả nước.