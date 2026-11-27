Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Quan điểm này tiếp tục được khẳng định và phát triển trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhất quán với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh về giá trị văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia ngày càng rõ nét, việc phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc gắn với đổi mới công tác thông tin đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu văn hóa tạo nên bản sắc, chiều sâu và cốt cách thì thông tin đối ngoại chính là cầu nối đưa những giá trị tốt đẹp đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Hải Phòng, dấu mốc ngày 1/7/2025, khi thành phố mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đã mở ra không gian và khát vọng phát triển mới, hội tụ hai mạch nguồn truyền thống “Đất Cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến”.

Với diện tích gần 3.200 km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước và là địa phương duy nhất duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục trong 11 năm qua, Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; trung tâm kinh tế biển, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

“Hiện thực hóa khát vọng phát triển không chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế hay hạ tầng hiện đại mà còn phải được xây dựng trên nền tảng văn hóa và con người Hải Phòng với những phẩm chất được hun đúc qua nhiều thế hệ: yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, hệ thống Mặt trận và các hội quần chúng thành phố đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn cảnh quan, thực hiện nếp sống văn minh. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa địa phương đã được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới và sự bùng nổ của không gian mạng, công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức thực hiện; tận dụng hiệu quả các nền tảng số, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và cộng đồng người Hải Phòng ở trong và ngoài nước. Qua đó, mỗi người dân trở thành một “đại sứ văn hóa”, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến bạn bè quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt hai chuyên đề trọng tâm tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt 2 chuyên đề trọng tâm. Trong đó, tập trung quán triệt những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 80-NQ/TW gắn với phát huy sức mạnh văn hóa, con người Hải Phòng và vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; đồng thời quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TU, Đề án số 07-ĐA/TU ngày 19/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường, đổi mới công tác thông tin, truyền thông đối ngoại, cập nhật thành tựu, tiềm năng phát triển của thành phố và trao đổi giải pháp đổi mới thông tin đối ngoại Nhân dân, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở.

Hội nghị là dịp quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hải Phòng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống Mặt trận trong xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo động lực tinh thần, phát huy sức mạnh nội sinh, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển năng động, văn minh, giàu bản sắc, chủ động hội nhập và khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.