Hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt và các chuỗi cung ứng liên tục tái cấu trúc, hội nhập quốc tế không chỉ mở rộng cơ hội hợp tác mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng của mỗi địa phương. Với Hải Phòng, việc chủ động thiết lập quan hệ, xây dựng lòng tin với đối tác, tham gia các mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong phát huy lợi thế, thu hút nguồn lực và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhận thức rõ điều đó, Hải Phòng chú trọng nâng cao vị trí, vai trò của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược phát triển. Sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt thành phố trong Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng việc chủ động thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố cho thấy quyết tâm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đưa các chủ trương hội nhập quốc tế vào thực tiễn địa phương. Qua đó, đối ngoại không chỉ là hoạt động mở rộng quan hệ hữu nghị mà còn gắn trực tiếp với nhiệm vụ huy động nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường chia sẻ thực tiễn trong việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành dòng vốn FDI và các dự án đầu tư trọng điểm tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra ngày 2/8/2026. (Nguồn: Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng)

Từ nền tảng quan hệ hợp tác hữu nghị với 31 địa phương nước ngoài và mạng lưới giao thương trải rộng trên hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ, Hải Phòng có điều kiện mở rộng các kênh kết nối với chính quyền, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Giá trị của những mối quan hệ này không đơn thuần nằm ở số lượng đối tác, mà ở khả năng duy trì đối thoại, nhận diện những lĩnh vực có lợi ích tương đồng và từng bước hình thành các chương trình hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển.

Đáng chú ý, thành phố ngày càng chủ động hơn trong tham gia các cơ chế hợp tác đa phương. Từ Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị Lãnh đạo các thành phố ASEAN, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) đến Hội nghị Thượng đỉnh các Thành phố thế giới 2026 tại Singapore và Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 tại Nhật Bản, sự hiện diện của Hải Phòng mở ra cơ hội tiếp cận những kinh nghiệm phát triển đô thị, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và quản trị bền vững.

Không chỉ mở rộng quan hệ đối ngoại, Hải Phòng còn chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, gắn các hoạt động trao đổi với nhu cầu phát triển thực tiễn. Từ xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp đến hợp tác đào tạo, khoa học - công nghệ và giao lưu nhân dân, các hoạt động đối ngoại ngày càng hướng tới những kết quả cụ thể, lâu dài.

Ngoại giao kinh tế phát huy lợi thế, thu hút nguồn lực quốc tế

Là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của miền Bắc, Hải Phòng sở hữu lợi thế về cảng biển, hạ tầng giao thông và hệ thống khu công nghiệp phát triển. Với 3 khu kinh tế, 1 khu thương mại tự do và 50 khu công nghiệp, thành phố có không gian phát triển công nghiệp, thương mại và logistics quy mô lớn, tạo nền tảng thu hút đầu tư quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Trên nền tảng đó, ngoại giao kinh tế được Hải Phòng triển khai theo hướng chủ động, có trọng tâm, gắn hoạt động đối ngoại với xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác công nghệ. Sự hiện diện của các tập đoàn quốc tế như LG, Pegatron, Hyundai Kefico, Shin-Etsu, cùng kết quả thu hút khoảng 3,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2026, cho thấy sức hấp dẫn của thành phố trong mạng lưới sản xuất toàn cầu. Quan trọng hơn, dòng vốn quốc tế đang góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp, mở ra cơ hội phát triển công nghiệp hỗ trợ, tiếp cận công nghệ và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng nhấn nút khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng ngày 30/7/2026. (Nguồn: Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng)

Các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài cũng ngày càng hướng tới kết quả cụ thể. Mới đây nhất, trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Hải Phòng đã tổ chức các diễn đàn, hội nghị kết nối doanh nghiệp, trao ba giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết tám biên bản ghi nhớ hợp tác. Những hoạt động này thể hiện nỗ lực chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành cơ hội hợp tác, đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Đặc biệt, Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng và việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng với quy mô khoảng 6.292 ha mở ra dư địa mới trong thu hút đầu tư quốc tế. Không chỉ bổ sung không gian phát triển công nghiệp, thương mại và logistics, những cơ chế mới còn tạo điều kiện để thành phố tăng cường kết nối với các nhà đầu tư chiến lược, hướng tới những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Từ dấu ấn ABAC III đến cơ hội APEC 2027

Một dấu ấn đáng chú ý trong hoạt động đối ngoại kinh tế của Hải Phòng là việc đăng cai Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) vào tháng 7/2025. Sự kiện quy tụ đại diện cộng đồng doanh nghiệp các nền kinh tế APEC, tạo cơ hội để thành phố quảng bá tiềm năng, giới thiệu môi trường đầu tư và tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế.

Kỳ họp ABAC III tại Hải Phòng diễn ra hồi tháng 7/2025 góp phần thúc đẩy kết nối giữa thành phố với cộng đồng doanh nghiệp APEC. (Nguồn: Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng)

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư bên lề ABAC III diễn ra hồi tháng 7/2025, Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án và ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, với tổng vốn đăng ký và cam kết hơn 15,6 tỷ USD. Kết quả này cho thấy, hiệu quả của việc kết hợp hoạt động đối ngoại đa phương với xúc tiến đầu tư, biến sự hiện diện của các đối tác quốc tế thành cơ hội hợp tác cụ thể.

Tiếp nối dấu ấn đó, Năm APEC Việt Nam 2027 mở ra cơ hội để Hải Phòng phát huy lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics và mạng lưới doanh nghiệp FDI, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp các nền kinh tế thành viên. Đây cũng là dịp để thành phố giới thiệu thành tựu phát triển, môi trường đầu tư và những giá trị văn hóa đặc sắc, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

Lan tỏa hình ảnh thành phố Cảng năng động, giàu bản sắc

Song hành với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân góp phần tạo chiều sâu cho quan hệ hợp tác quốc tế của Hải Phòng. Bên cạnh hình ảnh một trung tâm công nghiệp, cảng biển hiện đại, thành phố còn sở hữu những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc sắc, tiêu biểu là quần đảo Cát Bà và Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng quốc tế, giới thiệu di sản và truyền thông đa ngôn ngữ, Hải Phòng từng bước lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, cởi mở, giàu bản sắc. Những hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá điểm đến mà còn vun đắp sự hiểu biết, tin cậy giữa các đối tác, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Chương trình đạp xe hữu nghị Hà Lan - Hải Phòng do Sở Ngoại vụ Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tổ chức ngày 30/5/2026. (Nguồn: Sở Ngoại vụ Thành phố Hải Phòng)

Từ những bến cảng kết nối các tuyến hàng hải quốc tế đến các diễn đàn hợp tác đa phương, Hải Phòng đang từng bước mở rộng không gian phát triển bằng chính những lợi thế và quan hệ đối ngoại của mình. Trong hành trình đó, công tác đối ngoại ngày càng thể hiện vai trò kết nối nguồn lực, mở ra cơ hội hợp tác và góp phần đưa thành phố Cảng hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.