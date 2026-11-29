Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 600/TB-VPCP ngày 28/11/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, đặc biệt là việc duy trì tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liên tiếp, bất chấp những biến động của kinh tế thế giới và khó khăn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Hải Phòng là trung tâm công nghiệp, thương mại, cảng biển và logistics quan trọng của cả nước, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Chú trọng chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hải Phòng tăng 12,08%, đứng thứ ba trong số 34 tỉnh, thành phố. Quy mô kinh tế đạt khoảng 612.000 tỷ đồng, chiếm 5,8% GDP cả nước, đứng thứ ba toàn quốc.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,12%, cao hơn mức tăng 12,4% của cả nước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,99%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,17%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%; nhập khẩu ước đạt 40,1 tỷ USD, tăng 18,8%, đưa giá trị xuất siêu lên 10 tỷ USD.

Hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; doanh thu vận tải, kho bãi và các dịch vụ liên quan tăng 20,8%. Thành phố thu hút gần 3,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 181.008 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10/2026 đạt 91,76% kế hoạch, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng triển khai đồng bộ các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình phát triển; kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với những chỉ tiêu đạt thấp, khai thác các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng.

Thành phố cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, chú trọng chất lượng, hiệu quả đầu tư, phát huy vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng lưu ý, phát triển kinh tế không chỉ chú trọng quy mô, tốc độ mà phải quan tâm đến chất lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống người dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao thu nhập, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Hải Phòng cũng cần tăng cường kiểm soát lạm phát, quản lý giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu, nhất là xăng dầu; đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, phát triển hạ tầng thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phát huy lợi thế cảng biển, nâng cao giá trị trong chuỗi cung ứng

Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng tiếp tục thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; ưu tiên các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch và logistics.

Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp phải gắn với sử dụng hiệu quả đất đai, năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển nhà ở công nhân.

Thành phố cần xây dựng chiến lược tổng thể, cơ chế phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu thương mại tự do; phân định rõ chức năng, ngành nghề và lợi thế của từng khu vực, tránh trùng lặp, cạnh tranh nội bộ và đầu tư dàn trải.

Đối với hoạt động xuất khẩu, Hải Phòng cần rà soát từng nhóm hàng, thị trường và doanh nghiệp có kim ngạch lớn để xác định nguyên nhân tốc độ tăng trưởng xuất khẩu còn thấp hơn mức chung của cả nước.

Cùng với việc khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, thành phố cần mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới; hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phòng ngừa rủi ro phòng vệ thương mại.

Phó Thủ tướng định hướng Hải Phòng từng bước chuyển từ điểm trung chuyển hàng hóa thành trung tâm tạo lập và phân phối giá trị trong chuỗi cung ứng; khai thác đồng bộ hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu thương mại tự do, tăng cường liên kết với Hà Nội, Quảng Ninh và các địa phương trên các hành lang kinh tế.

Thành phố cần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp logistics, nâng cao giá trị gia tăng của doanh nghiệp Việt Nam, tăng khả năng tự chủ về nguyên liệu, công nghệ và kỹ thuật. Đồng thời, phát huy lợi thế vận tải đường thủy nội địa nhằm giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ.

Về năng lượng, Hải Phòng cần phối hợp với các đơn vị điện lực, thường xuyên cập nhật nhu cầu phụ tải tại các khu công nghiệp và dự án lớn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho sản xuất và đời sống.

Việc đề xuất các dự án nguồn điện phải làm rõ khả năng tiếp cận vốn, nguồn nhiên liệu, phương án đấu nối và tiến độ thực hiện; đồng thời thúc đẩy tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải và phát triển các nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ theo quy định.