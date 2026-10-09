Hải Phòng: Phạt hơn 900 triệu đồng doanh nghiệp vi phạm quy định khám sức khỏe cho người lao động

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 7/10/2026, trên địa bàn thành phố có 1.089.809 người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tham gia đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân. Trong đó có 477.280 người đã được ghi nhận dữ liệu khám sức khỏe, đạt tỷ lệ 43,79%. Đây vẫn là nhóm có tỷ lệ tham gia thấp.

Hoạt động của một doanh nghiệp tại phường Nam Đồ Sơn. Ảnh: HN. Ảnh minh họa.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội và Công đoàn các địa phương thành lập 2 đoàn kiểm tra tại 36 cơ sở sử dụng lao động. Qua 02 ngày kiểm tra (ngày 6- 7/10) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 doanh nghiệp. Số tiền xử phạt trên 908 triệu đồng.

Nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về Luật An toàn, vệ sinh lao động; đồng thời quyết tâm hoàn thành Đợt cao điểm “90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026” trước ngày 20/10/2026, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thông qua kiểm tra, Sở Nội vụ đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố, cũng như UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát danh sách doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thuộc đơn vị quản lý, cùng số người lao động. Vận động các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế nơi khám sức khỏe tích hợp dữ liệu lên hệ thống chung.