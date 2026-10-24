Hải Phòng: Phát hiện nam thiếu niên 15 tuổi tử vong tại nhà trọ

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường An Phong, nạn nhân tên Vi Văn Đ, người xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 23/10 tại một khu nhà trọ thuộc tổ dân phố Hà Đỗ 1, phường An Phong, thành phố Hải Phòng.

Ngôi nhà trọ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Phạm Duy.

Người dân địa phương cho biết, nạn nhân vừa từ quê nhà Sơn La xuống Hải Phòng để bắt đầu mưu sinh, xin vào làm việc tại Khu công nghiệp An Dương, ở cùng bố mẹ cũng làm việc tại KCN trước đó. Nguyên nhân nam thiếu niên này quyên sinh được cho là do mâu thuẫn trong tình cảm với bạn gái (16 tuổi).

Ngôi nhà trọ nơi xảy ra sự việc chính là nơi ở chung cả gia đình nạn nhân. Khi xảy ra sự việc, chính bố mẹ nạn nhân là người đầu tiên phát hiện theo thông tin, tin nhắn để lại trên máy điện thoại tại nơi làm việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Phong đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường và tiến hành các thủ tục pháp lý.

Được biết, phía gia đình không yêu cầu cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngay trong chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể nam thiếu niên rời Hải Phòng để trở về quê hương mai táng.