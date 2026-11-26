Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, TP. Hải Phòng đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, cơ sở y tế, trường học và doanh nghiệp, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, khám sức khỏe toàn dân.

Đến ngày 25/10/2026, toàn thành phố ghi nhận lũy kế trên 4,1 triệu người trong đợt cao điểm khám sức khỏe toàn dân, đạt 97,90%. Trong đó, nhóm học sinh đạt tỷ lệ ghi nhận 99,99%; người lao động tại doanh nghiệp đạt 80,16%. Đối với nhóm người dân do UBND cấp xã quản lý, tỷ lệ ghi nhận đạt 97,47%, với 103/114 địa phương đạt từ 95% trở lên.

Qua tổng hợp kết quả chuyên môn của 275.557 người được khám thuộc 2 nhóm đối tượng trong đợt cao điểm, có 109.221 người được ghi nhận có bệnh, trong đó 45.729 người được phát hiện mắc bệnh mới. Các nhóm bệnh được ghi nhận nhiều gồm bệnh về mắt, tăng huyết áp, răng hàm mặt và đái tháo đường. Sau khám, có 184.839 trường hợp được tư vấn, theo dõi sức khỏe; 243.913 người được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, thành phố đã triển khai làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thực hiện cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, thành phố có 72/72 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chiến dịch đã hoàn thành kết nối hệ thống. Đến ngày 9/11/2026, toàn thành phố có hơn 2,2 triệu người được tích hợp Sổ sức khỏe điện tử, đạt 50,63% dân số thường trú, đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ tích hợp và thứ 4 về số lượng Sổ sức khỏe điện tử được cập nhật.

Đối với việc triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2026-2035, đến ngày 25/11, thành phố có 101/113 địa phương thuộc phạm vi đánh giá gửi báo cáo, trong đó 71 địa phương tự đánh giá đủ điều kiện đề nghị xét công nhận.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện giữa các địa phương, nhóm đối tượng còn chưa đồng đều; công tác quản lý, điều trị sau khám còn hạn chế; việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Hải Phòng tổng kết Đợt cao điểm 90 ngày tăng tốc - Về đích khám sức khỏe toàn dân và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu, thời gian tới, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, xác thực kết quả khám sức khỏe năm 2026; tổ chức khám bổ sung, tập trung vào những địa bàn, nhóm đối tượng có tỷ lệ thực hiện thấp; quan tâm công tác tư vấn, theo dõi, quản lý và điều trị đối với từng trường hợp phát hiện bệnh mới, bảo đảm chất lượng khám, tính chính xác của số liệu và hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chạy theo thành tích.

Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2027, bảo đảm triển khai ngay từ đầu năm. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu y tế, đẩy nhanh tiến độ tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.