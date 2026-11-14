Hải Phòng: Phát hiện hơn 1 tấn riềng xay chứa chất nhuộm công nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tài (SN 1988, trú phường Nam Đồng) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/6, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố kiểm tra cơ sở sản xuất riềng xay do Tài làm chủ tại tổ dân phố Cập Thượng 2, phường Nam Đồng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.084 kg riềng xay thành phẩm đã đóng gói, chờ tiêu thụ cùng 7,8 kg chất Vàng O (Auramine O) và máy móc, dụng cụ sản xuất.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, mẫu riềng xay thành phẩm có chứa Vàng O. Đây là chất nhuộm màu công nghiệp, không thuộc danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Lô hàng bị thu giữ được định giá 27,1 triệu đồng.

Tang vật của vụ án. Ảnh:CATP.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận biết Vàng O không được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhằm tạo màu vàng bắt mắt, hạn chế riềng bị thâm đen, người này vẫn pha hóa chất với nước nghệ, sau đó xay cùng riềng để đóng túi bán cho các đầu mối nhỏ lẻ và người tiêu dùng tại chợ.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không sử dụng hóa chất, phụ gia ngoài danh mục cho phép; người dân nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.