Lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng phát hiện 21 cá thể động vật nghi là chim hoang dã có dấu hiệu tàng trữ để mua bán. Ảnh nguồn CTTCATP

Ngày 17/11/2026, lực lượng liên ngành thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra tại nhà bà V.T.P, trú tại thôn Tú Đôi 1, xã Nghi Dương, phát hiện hành vi tàng trữ động vật hoang dã để mua bán.

Cụ thể, vào khoảng 15h cùng ngày, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an xã Nghi Dương và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng tiến hành kiểm tra tại địa điểm trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 cá thể động vật nghi là chim hoang dã, gồm: 10 cá thể nghi là chim Vạc, tổng trọng lượng khoảng 4 kg; 6 cá thể nghi là chim Sâm Cầm, tổng trọng lượng khoảng 2,5 kg và 5 cá thể nghi là chim Diệc, tổng trọng lượng khoảng 6 kg.

Theo thông tin kiểm tra, toàn bộ số động vật trên đều có tình trạng sức khỏe yếu. Trong đó, 10 cá thể nghi là chim Vạc và 5 cá thể nghi là chim Diệc có dấu hiệu bị khâu mắt. Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, số động vật này không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng liên ngành đã tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo, các hành vi săn bắt, bẫy, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, trong đó có các loài chim di cư, đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động săn bắt, buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ các loài động vật và hệ sinh thái tự nhiên.

Khi phát hiện hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán động vật hoang dã trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc Chi cục Kiểm lâm gần nhất để phối hợp kiểm tra, xử lý.