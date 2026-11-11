Hải Phòng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức nhấn mạnh, bình đẳng giới không chỉ là bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ mà còn là điều kiện quan trọng để phát huy nguồn nhân lực, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế tối thiểu 13% mỗi năm trong giai đoạn 5 năm tới.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới tại Hải Phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Trên 50% sở, ban, ngành có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 70/114 xã, phường, đặc khu có cán bộ chủ chốt là nữ. Tỉ lệ nữ đại biểu HĐND thành phố đạt gần 29%, cấp xã đạt trên 30%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Hải Phòng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động nữ qua các phiên giao dịch việc làm đạt khoảng 146.000 người, chiếm một nửa tổng nhu cầu tuyển dụng. Tỉ lệ nữ học viên mới tham gia đào tạo nghề đạt khoảng 40%.

Tuy nhiên, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn đáng lo ngại, với tỉ số 116 bé trai/100 bé gái. Bên cạnh đó, lao động nữ tại các khu công nghiệp còn đối mặt với áp lực việc làm, chăm sóc gia đình và nguy cơ bị quấy rối, bạo lực, xâm hại trên không gian mạng.

Để Tháng hành động đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đào Trọng Đức yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn ít nhất một việc làm cụ thể, đánh giá kết quả bằng số liệu thực tế, tránh hình thức.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, nhất là tiền lương, bảo hiểm thai sản, chế độ nuôi con nhỏ; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số, mở rộng hệ thống nhà trẻ cho con công nhân và xây dựng môi trường làm việc không có quấy rối, bạo lực.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Ban Tổ chức trao quà tri ân những lao động nữ có nhiều đóng góp

Tại buổi lễ, đại diện các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng; Ban Tổ chức trao quà tri ân những lao động nữ có nhiều đóng góp tại Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra từ ngày 15.11 đến 15.12, hướng tới mục tiêu bảo đảm mọi người, không phân biệt giới tính, đều có cơ hội phát triển, được làm việc trong môi trường an toàn và được ghi nhận xứng đáng.