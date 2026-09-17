Hải Phòng: Phạt chủ phòng khám bệnh 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 7,5 tháng

Trước đó, chiều 21.7, ông Hoàn thực hiện khám và ghi kết quả khám các chuyên khoa tâm thần - thần kinh, mắt, tai - mũi - họng cho một khách hàng.

Chủ phòng khám bị phạt 35 triệu đồng

Trong khi đó, phạm vi hành nghề được ghi trên Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 0006141/HD-CCHN do Sở Y tế Hải Dương cấp ngày 10.4.2018 cho ông Hoàn là khám, chữa bệnh nội khoa.

Với hành vi khám, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề, không thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép, ông Hoàn bị Sở Y tế thành phố xử phạt 35 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, ông Hoàn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 7,5 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực; đồng thời ông Hoàn phải nộp lại số tiền đã thu của khách hàng do thực hiện hành vi vi phạm.