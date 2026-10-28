Hải Phòng: Phấn đấu thu ngân sách năm 2026 trên hai trăm nghìn tỷ đồng

Thuế thành phố Hải Phòng phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai nhiệm vụ quản lý thuế năm 2026.

Hai tháng cuối năm 2026, Hải Phòng tập trung rà soát từng nguồn thu, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án có sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ đấu giá, giao đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý những khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ thu ngân sách.

Theo Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy, Hải Phòng phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tối thiểu 208.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 108.800 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 91.000 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, thành phố cần thu thêm gần 46.000 tỷ đồng trong quý IV.

Đáng chú ý, thu tiền sử dụng đất là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu thu 36.200 tỷ đồng từ nguồn này, song 9 tháng của năm mới đạt khoảng 22.000 tỷ đồng, gần 62 % dự toán pháp lệnh. Một số dự án chậm xác định giá đất, hoàn thiện thủ tục và thực hiện nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ thu.

Người dân thực hiện thủ tục về thuế, đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trước thực tế đó, thành phố tập trung đẩy nhanh phê duyệt phương án đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đối với những khoản nợ kéo dài, cơ quan chức năng tăng cường rà soát, thu hồi và xử lý theo quy định.

Cùng với nguồn thu từ đất, ngành Thuế Hải Phòng tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản thu phát sinh từ sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, quản lý rủi ro, kiểm tra các lĩnh vực có nguy cơ thất thu. Công tác quản lý thuế được thực hiện gắn với hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.

Khu vực Láng Ruốc, phường Bạch Đằng, đang được chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Việc tháo gỡ vướng mắc về giá đất, đẩy nhanh đấu giá và thu hồi các khoản nợ, đồng thời quản lý hiệu quả nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm để Hải Phòng phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.

Kết quả thu ngân sách 9 tháng của năm 2026 đạt trên 162.000 tỷ đồng, tăng gần 12 % so với cùng kỳ 9 tháng của năm 2025.