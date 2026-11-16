Hải Phòng: Phấn đấu là thành phố Đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2026 - 2030

Hải Phòng xây dựng bộ nhận diện mới về đổi mới sáng tạo

Việc xây dựng biểu tượng, bộ nhận diện cho thương hiệu “Hải Phòng – Thành phố Đổi mới sáng tạo” được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai theo Kế hoạch số 312/KH-SKHCN ngày 17.6.2026.

Theo kế hoạch, biểu tượng và bộ nhận diện nhằm thể hiện rõ đặc trưng văn hóa đổi mới, sáng tạo của Hải Phòng, kết nối hài hòa giữa các giá trị truyền thống với tầm nhìn phát triển hiện đại, đồng thời khái quát và truyền tải những giá trị, thông điệp về đổi mới sáng tạo của thành phố tới các đối tác, bạn bè trong nước và quốc tế.

Việc xây dựng bộ nhận diện mới cho thương hiệu nhằm huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong quá trình xây dựng hình ảnh nhận diện cho thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Hải Phòng phấn đấu là thành phố của công nghệ, đổi mới và sáng tạo

Sau quá trình xây dựng, 5 phương án biểu tượng, bộ nhận diện được đưa ra lấy ý kiến công chúng. Mỗi phương án có cách tiếp cận và ngôn ngữ thiết kế riêng, tập trung khai thác những giá trị đặc trưng của Hải Phòng như bản sắc thành phố cảng, tinh thần kết nối, năng động, đổi mới và định hướng hội nhập quốc tế.

Theo yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm thiết kế, biểu tượng và hệ thống nhận diện thương hiệu cần thể hiện khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo là động lực phát triển của Hải Phòng; kết hợp giữa bản sắc văn hóa, lịch sử với tầm nhìn tương lai, công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, thiết kế cần bảo đảm tính hiện đại, tinh giản, dễ nhận biết và có khả năng ứng dụng trên nhiều nền tảng, từ môi trường số, truyền thông, sự kiện đến các ấn phẩm và không gian đô thị.

Việc lấy ý kiến công chúng, với đối tượng tham gia là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Hình thức lấy ý kiến được triển khai trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội của Sở Khoa học và Công nghệ và ứng dụng Smart Hải Phòng; đồng thời tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại 2 trung tâm thương mại, 8 trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố.

Kết quả lấy ý kiến công chúng sẽ là một trong những cơ sở được tổng hợp cùng kết quả đánh giá của Hội đồng lựa chọn để xem xét, lựa chọn phương án biểu tượng, bộ nhận diện phù hợp. Theo kế hoạch, sau khi được lựa chọn và phê duyệt, biểu tượng, bộ nhận diện thương hiệu sẽ tiếp tục được triển khai các thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và sử dụng thống nhất trong các hoạt động giới thiệu, truyền thông, sự kiện về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới

TP Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mở, có liên kết vùng và quốc tế, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa. Thành phố tập trung phát triển và làm chủ các công nghệ chiến lược, công nghệ số, công nghệ xanh, công nghệ biển phù hợp với lợi thế và nhu cầu phát triển; từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ biển.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP phấn đấu đạt 57%; kinh phí chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đạt 2% GRDP, trong đó nguồn lực xã hội chiếm hơn 60%. Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt từ 50-52%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 60%.

Hải Phòng đặt mục tiêu hình thành từ 2 - 3 trung tâm đổi mới sáng tạo

Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có tối thiểu 12 nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian/1 vạn dân; mỗi năm triển khai ít nhất 60 nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp thành phố, nghiệm thu tối thiểu 40 công trình khoa học và công nghệ và có 150 bài báo khoa học trên các hệ thống Scopus/ISI.

Tỷ lệ kết quả nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo đủ điều kiện được ứng dụng thực tiễn sau 12 tháng nghiệm thu đạt tối thiểu 60%; tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được ứng dụng và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu hình thành từ 2-3 trung tâm đổi mới sáng tạo; nâng số doanh nghiệp khoa học và công nghệ được chứng nhận lên 150 đơn vị, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lên 450 đơn vị; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố xác định hoàn thiện thể chế, chính sách và đổi mới cơ chế tài chính là một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Hải Phòng sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn; hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, tiếp nhận và làm chủ công nghệ, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ và khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố định hướng đổi mới phương thức phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng tập trung cho các chương trình, bài toán lớn, công nghệ chiến lược và nhiệm vụ có địa chỉ ứng dụng, khả năng tạo tác động lan tỏa; đồng thời đa dạng hóa nguồn lực, phát huy vai trò vốn mồi của ngân sách nhà nước và huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, quỹ đầu tư và các nguồn hợp pháp khác. Kinh phí đầu tư cho R&D được phấn đấu đạt 2% GRDP, trong đó nguồn lực xã hội chiếm trên 60%.

Thành phố phấn đấu hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ít nhất 600 người; nguồn nhân lực nghiên cứu quy đổi toàn thời gian đạt tối thiểu 12 người/1 vạn dân vào năm 2030, tăng khoảng 1.200-1.400 người so với năm 2026.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ phát triển tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm R&D và không gian đổi mới sáng tạo. Thành phố nghiên cứu xây dựng phòng thí nghiệm dùng chung và Công viên Khoa học và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng, hỗ trợ nâng cấp các phòng thí nghiệm hiện có, ưu tiên lĩnh vực biển và công nghệ sinh học biển, từng bước hình thành ít nhất một phòng thí nghiệm về biển và một trung tâm công nghệ sinh học biển.

Toàn cảnh Khu Trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm

Qua đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từng bước trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á.