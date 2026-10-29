Hải Phòng phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt trước ngày 15/12

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng tại xã An Khánh. (Ảnh: VIỆT CƯỜNG)

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê duyệt 39 dự án thành phần phục vụ triển khai dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 11.027,6 tỷ đồng.

Đến hết ngày 26/10, tổng diện tích các loại đất đã giải phóng mặt bằng đạt 328,9/435,7ha, tương đương 75%; trong đó, đất nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng 213,4/241ha, đạt 89%; đất ở đã giải phóng mặt bằng 1,48/12,6ha, tương đương 11%; các loại đất khác đạt 114/184,3ha, tương đương 62%.

Mặc dù một số địa phương đã tích cực triển khai, tiến độ giải phóng mặt bằng toàn dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; khối lượng công việc còn lại lớn, liên quan đến nhiều loại đất, trong đó có đất ở, đất quốc phòng và đất có mồ mả.

Việc bàn giao mốc giới ở một số khu vực chưa kịp thời; cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện còn một số nội dung cần tháo gỡ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên, trong tháng 11/2026, các địa phương thuộc Hải Phòng phải phấn đấu bàn giao từ 97% đến 98% tổng diện tích mặt bằng của dự án.

Đối với đất công ích, đất thủy lợi, đất 5% và đất công cộng, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan, giải phóng mặt bằng đến đâu bàn giao ngay cho Ban Quản lý dự án đường sắt đến đó, bảo đảm điều kiện triển khai thi công.

Cùng với đó, tập trung xử lý những trường hợp còn tồn đọng, chỉ để lại một tỷ lệ nhỏ khoảng 1% đến 2% đối với các trường hợp thực sự phức tạp cần củng cố hồ sơ để thực hiện các biện pháp theo quy định. Những trường hợp này phải được tập trung giải quyết dứt điểm trong đầu tháng 12, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12/2026.

Các địa phương phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, vận dụng tối đa thẩm quyền được giao để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh tại cơ sở; tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc máy móc trong quá trình thực hiện; những khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.