Hải Phòng phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt trên 37 m2 sàn/người

Dự án Khu nhà ở xã hội phường Nhị Châu với hơn 600 căn hộ (phường Hải Dương, TP. Hải Phòng) đã cơ bản được lấp đầy (Ảnh minh hoạ: Hoàng Giang)

Theo kế hoạch, thành phố Hải Phòng đặt chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đến năm 2030 phấn đấu đạt khoảng 37,17 m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 38,95 m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 33,01 m2 sàn/người.

Về chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với từng loại hình dự án đầu tư xây dựng nhà ở cũng được thành phố đặt mục tiêu cụ thể. Trong đó, nhà ở thương mại phấn đấu hoàn thành hơn 35 triệu m2 sàn; hoàn thành hơn 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội. Thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, đề án cụ thể khi được Chính phủ phê duyệt.

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 100% toàn thành phố, không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Thành phố dự kiến nhu cầu nguồn vốn phát triển nhà ở theo mục tiêu đề ra là khoảng 572.590 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên Hải Phòng xác định 8 nhóm giải pháp chính, bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở; quy hoạch, phát triển quỹ đất; nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án; phát triển nhà ở theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; nguồn vốn và thuế; phát triển thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và các nhóm giải pháp khác.