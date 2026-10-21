Hải Phòng: Phấn đấu đến năm 2030, 100% công dân đủ điều kiện có tài khoản VNeID mức độ 2

Với phương châm hành động “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả), thành phố đặt mục tiêu đến năm 2028 hoàn thành 100% hạ tầng kỹ thuật, cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đủ điều kiện, đồng thời tích hợp tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử cho 100% đối tượng nhận chi trả an sinh xã hội, hưu trí.

Đặc biệt, đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2, được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và cấp chữ ký số phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, thành phố triển khai đồng bộ bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, Công an thành phố chủ trì rà soát thể chế, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân với các biện pháp bảo mật đa lớp. Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách đánh giá, nâng cấp hạ tầng công nghệ và kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với nền tảng VNeID theo tiêu chuẩn.

Các sở, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái tiện ích số thông qua đa dạng hóa nguồn lực và hợp tác công - tư. Song song với việc kiện toàn bộ máy nhân lực chuyên trách, Hải Phòng phát huy tối đa vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng và lực lượng cơ sở để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, tiếp cận và hình thành thói quen giao dịch số an toàn, hiệu quả.