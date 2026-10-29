Hải Phòng phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo

Phát biểu phát động chương trình, ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng khẳng định: Tháng cao điểm “Vì người nghèo” là sự kiện có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia, của niềm tin và sự thấu hiểu, với quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong những năm qua, Hải Phòng đã tiên phong trong thực hiện an sinh xã hội, với nhiều chính sách có mức hỗ trợ đứng đầu cả nước, tạo điều kiện để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với sự quan tâm của thành phố và nỗ lực vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo còn có sự chung tay, góp sức trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng và Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Biểu dương các đơn vị, nhà hảo tâm có đóng góp tích cực, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Hải Phòng phấn đấu hết năm 2027 không còn hộ nghèo và giảm hộ cận nghèo, sớm hơn một năm so với mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ bằng tiền hằng tháng cho người nghèo, người yếu thế có đủ thu nhập tối thiểu để thoát nghèo, với mức chi ngân sách từ năm 2027 vào khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, để giúp các hộ thoát nghèo rất cần các nguồn lực của xã hội hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, đặc biệt hỗ trợ trong việc xây, sửa chữa, bảo đảm điều kiện về nhà ở, với nhu cầu trên 100 tỷ đồng.

Tại chương trình, ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã biểu dương các đơn vị, địa phương và các nhà hảo tâm đã có đóng góp tích cực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026. Đây là nguồn lực, nguồn động viên quan trọng để thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, những trường hợp khó khăn từng bước ổn định cuộc sống để hướng tới mục tiêu xoá nghèo bền vững.

Các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị các cấp, các ngành chung tay triển khai đồng bộ các giải pháp để sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo”. Các xã, phường, đặc khu rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ để bảo đảm đúng nhu cầu, đúng đối tượng, không dàn trải, không trùng lặp, không bỏ sót. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giám sát, quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí hỗ trợ minh bạch, không để thất thoát.

Theo thông tin tại chương trình, sau khi thành phố ban hành Thư ngỏ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ đầu tháng 10 đến nay, các đơn vị, nhà hảo tâm đã đăng ký, cam kết ủng hộ với tổng số tiền gần 60 tỷ đồng.