Hải Phòng ưu tiên phân bổ nguồn lực ngân sách năm 2027 để đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương. Nguồn: ANHP

Năm 2027, danh mục bổ sung có mục tiêu và phân cấp về ngân sách cấp xã của thành phố Hải Phòng có tổng quy mô hơn 6.783 tỷ đồng, trong đó, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố chiếm hơn 55%, phần còn lại là khoản thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã.

Theo nghị quyết của HĐND thành phố, năm 2027, Hải Phòng có 112 xã phường và đặc khu Cát Hải được xác định nguồn thu ngân sách cấp xã với tổng số 6.783,481 tỷ đồng. Trong đó, khoản thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp xã là 3.000,340 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố là 3.783,141 tỷ đồng (đặc khu Bạch Long Vĩ có vị trí đặc thù, được bố trí riêng).

Trong tổng số này, có 24 xã phường có nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết chiếm trên 50%, gồm 11 xã phường được bố trí tổng nguồn thu từ 100 tỷ đồng trở lên và 13 xã phường được bố trí dưới 100 tỷ đồng.

Trong 11 xã phường được bố trí nguồn từ 100 tỷ đồng trở lên, phường Phù Liễn có tổng nguồn ngân sách lớn nhất 275,259 tỷ đồng, gồm 238 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất và 37,259 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố. Tiếp đến là phường Kiến An với 254,047 tỷ đồng, trong đó nguồn thu tiền sử dụng đất là 219 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu 35,047 tỷ đồng. Xếp sau là các phường Hồng Bàng (170,637 tỷ đồng), Lê Thanh Nghị (160,463 tỷ đồng), Thạch Khôi (157,135 tỷ đồng), Hải An (134,762 tỷ đồng).

Trong số các xã thì xã An Quang có tổng nguồn thu ngân sách đứng đầu với 129,316 tỷ đồng, gồm 98,8 tỷ đồng thu tiền sử dụng đất và 30,516 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu. Đứng sau là các xã Kiến Thụy có tổng nguồn lực 123,977 tỷ đồng, Thượng Hồng có 121,855 tỷ đồng, Tiên Lãng có 121,283 tỷ đồng và Mao Điền có 101,063 tỷ đồng. Tại cả 5 xã này, khoản thu tiền sử dụng đất điều tiết đều lớn hơn khoản bổ sung có mục tiêu.

Ngoài ra còn có 13 xã phường có nguồn thu tiền sử dụng đất chiếm hơn 50% tổng nguồn lực nhưng chưa tới 100 tỷ đồng gồm Thiên Hương, Lưu Kiếm, Hưng Đạo, Việt Hòa, Tứ Minh, Kiến Minh, Kiến Hải, Nghi Dương, Hợp Tiến, Thanh Hà, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái và Kim Thành.

Ngược lại, có 88 xã phường (34 phường, 53 xã và đặc khu Cát Hải) nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố chiếm trên 50% tổng nguồn lực. Trong các phường thì phường Lê Ích Mộc có tỷ trọng bổ sung có mục tiêu cao nhất vì tổng nguồn ngân sách là 35,095 tỷ đồng nhưng khoản thu tiền sử dụng đất chỉ có 200 triệu đồng, còn bổ sung có mục tiêu tới 34,895 tỷ đồng (chiếm 99,4%). Phường Lê Chân được bố trí 50,757 tỷ đồng, gồm 2,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất và 48,457 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu, tương đương khoảng 95,5%.

Trong các xã, Tứ Kỳ có tổng nguồn ngân sách 33,570 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất chỉ 104 triệu đồng, còn bổ sung có mục tiêu đạt 33,466 tỷ đồng (chiếm khoảng 99,7%). Xã Tuệ Tĩnh có 29,688 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng tiền sử dụng đất và 29,488 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu (chiếm khoảng 99,3%). Xã Hùng Thắng có tổng nguồn ngân sách 32,541 tỷ đồng, trong đó khoản bổ sung có mục tiêu là 32,281 tỷ đồng (tương đương khoảng 99,2%). Đặc khu Cát Hải, tổng nguồn ngân sách là 84,614 tỷ đồng gồm tiền sử dụng đất điều tiết 16 tỷ đồng và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố 68,614 tỷ đồng (chiếm khoảng 81,1%).