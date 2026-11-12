Hải Phòng: Ô tô va chạm xe máy không biển số tại ngã tư, 3 người thương vong

Ngày 12/11, đại diện phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng thông tin, khoảng 2h sáng cùng ngày, tại ngã tư Hải Tân, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy không gắn biển kiểm soát khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô biển kiểm soát 29E-1xx.9x do anh N.V.T. (SN 1980, trú tại phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh) điều khiển, di chuyển theo hướng từ đường Thanh Niên đến đường Lê Thanh Nghị, bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy không gắn biển kiểm soát đang đi từ phố Yết Kiêu qua ngã tư Hải Tân để vào đường Lê Thanh Nghị.

Trên xe máy có 3 người, gồm: P.T.Đ (SN 2008), P.T.K (SN 2009), cùng trú tại thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng và V.Q.T (SN 2009, trú tại phường Hải Dương, TP Hải Phòng).

Vụ va chạm khiến P.T.Đ và P.T.K tử vong, V.Q.T bị thương.

Hiện chưa xác định được người điều khiển xe máy tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Duy Thanh