Hải Phòng: Ô nhiễm mương Hồ Sen, nguyên nhân do đâu, khi nào xử lý dứt điểm?

Phóng viên đã liên hệ và làm việc với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng để làm rõ nguyên nhân cũng như giải pháp trong thời gian tới nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Mương Hồ Sen gây ô nhiễm nghiêm trọng đến đời sống người dân

Trao đổi về nội dung nêu trên, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cho biết, tuyến mương Hồ Sen – Miếu Hai Xã (phố Thích Trí Hải) thuộc tuyến mương Tây Nam nằm trên địa bàn phường Lê Chân dài khoảng 800m. Tuyến mương trên phục vụ cho việc tiêu thoát nước mưa trên địa bàn.

Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước của thành phố là thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải, trong khi đó việc thu gom nước thải dọc theo tuyến trên và một số nơi thuộc cống hộp đường Hồ Sen chưa được triệt để nên vẫn còn tình trạng nước thải chảy vào mương.

Vì vậy, trong những ngày nước kém có hiện tượng nước màu đen, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm. Một số nguyên nhân chính được xác định như sau: Do chưa tách triệt để nước thải chảy vào mương; trên toàn tuyến mương hở là các cống hộp và các ngưỡng tràn đấu ra mương hở; qua nhiều năm đưa vào sử dụng xuất hiện các nắp van bị cong, vênh, không kín nên nước thải đã chảy rò rỉ ra mương.

Thực trạng nước mương ô nhiễm đến mức báo động vì hệ thống cống sau nhiều năm sử dụng đã bị cũ nát, hư hỏng

Phần cống hộp từ Hồ Sen đến đầu mương tại phố Thích Trí Hải chưa được thu gom triệt để, chưa tách được nước thải của các hộ dân hai bên mương.

Bên cạnh đó, lượng bùn đáy dưới mương còn rất nhiều, trong khi việc thau rửa nước tại mương phụ thuộc hoàn toàn vào con nước. Cụ thể, khi nước lên cống được mở để đưa nước vào mương, đến được cuối mương thì thuỷ triều rút nên tình trạng nước thải trong mương bị đẩy dồn khiến cho việc thau nước không được triệt để.

Một số người dân sống quanh khu vực chưa thực hiện nghiêm túc việc bỏ rác đúng nơi quy định, vẫn còn hiện tượng vứt rác, chất thải xuống lòng mương, lấn chiếm đường quản lý quanh mương để tập kết chậu cây, thùng đựng rác, vật liệu kinh doanh buôn bán... Đoạn mương Hồ Sen - Miếu Hai Xã là điểm cuối nên rác thải từ các khu vực xung quanh thường chảy dồn về.

Lá cây loà xoà che lấp gần hết các khoảng trống của mương

Sau khi báo chí phản ánh, phía Công ty sẽ tiến hành bố trí cán bộ, công nhân viên thường xuyên thu dọn rác thải, chất thải dưới lòng mương; tăng cường tối đa việc thau rửa nước trong mương; định kỳ rắc vôi bột khử khuẩn, khử trùng; vận hành tối đa công suất các trạm bơm nước thải dọc mương Tây Nam để hạn chế nước thải chảy vào mương.

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm mương Tây Nam, ngay trong quý 4.2026, Công ty sẽ triển khai xây cửa xả và lắp đặt cánh phai dọc mương để điều tiết, thau rửa nước và xây bịt các điểm ngưỡng tràn tại một số vị trí nằm dọc con mương.

Dự kiến năm 2027, Công ty tiếp tục nghiên cứu, đề xuất báo cáo Sở Xây dựng để tiếp tục triển khai các giải pháp thu gom nước thải nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực mương Tây Nam.

Trước đó, theo phản ánh của những người dân hiện đang sinh sống dọc theo hai bên mương, cứ vào buổi chiều hàng ngày, sau khi nước rút, lòng mương trơ cạn thì nỗi ám ảnh lại bủa vây cuộc sống của họ. Nước đen, bốc mùi tỏa ra từ các miệng cống đen kịt, rác thải ứ đọng đã khiến cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Người dân sống quanh khu vực rất mong cơ quan chức năng quan tâm để trả lại môi trường xanh, sạch, đẹp

Tình trạng ô nhiễm môi trường, không khí tại khu vực nước thải chảy ra từ hệ thống mương thoát nước lộ thiên ngày càng trầm trọng. Một phần do mật độ dân cư trong khu đô thị ngày càng tăng, lượng nước thải sinh hoạt đổ về mương ngày càng nhiều.

Bên cạnh đó, việc đất, bùn thối tích tụ, ứ đọng lâu ngày trong lòng mương ngày càng khiến cho đoạn mương này ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Những hộ dân sinh sống quanh khu vực này đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về việc ô nhiễm tại khu vực mương Hồ Sen kéo dài, mong được chính quyền, cơ quan liên quan quan tâm và có hướng giải quyết, khắc phục.