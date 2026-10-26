Hải Phòng: Nữ sinh đi xe đạp tử vong thương tâm sau va chạm với xe tải trên quốc lộ 10

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h38 ngày 26/10, em T.T.B.L (SN 2010, trú phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) điều khiển xe đạp di chuyển hướng trường THPT Bạch Đằng về quốc lộ 10.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến nút giao đường Mỹ Liệt - quốc lộ 10, thuộc địa phận phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng), xe đạp của em T.T.B.L va chạm với xe tải biển kiểm soát 15H-2x9xx do anh V.V.M (SN 1987, trú phường Bạch Đằng) điều khiển.

Cú va chạm khiến nữ sinh ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hải Phòng đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Lưu Kiếm, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Duy Thanh