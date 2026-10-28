Hải Phòng: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 13% trở lên

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp của thành phố.

Bước vào 3 tháng cuối năm 2026, Hải Phòng đặt quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xác định rõ những lĩnh vực còn dư địa để tập trung chỉ đạo, điều hành. Trọng tâm là thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thương mại, dịch vụ.

Theo dự kiến, trong quý IV/2026, Hải Phòng có khoảng 10 dự án mới đi vào sản xuất. Cùng với việc nâng công suất của các dự án đang hoạt động, nhóm dự án này được kỳ vọng tạo thêm khoảng 13.500 tỷ đồng giá trị sản phẩm. Đây là một trong những nguồn lực quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn cuối năm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo bứt phá tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV được thành phố xác định ở mức cao, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp trọng điểm duy trì và mở rộng sản xuất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng và những điều kiện cần thiết để sớm đưa các dự án mới vào hoạt động. Đồng thời, đôn đốc những dự án đã đi vào sản xuất tiếp tục nâng công suất, tạo thêm giá trị sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng chung.

Hải Phòng khởi công Dự án Cụm công nghiệp Thăng Long tại xã Nam An Phụ ngày 27/9/2026, mở rộng không gian phát triển sản xuất công nghiệp.

Hải Phòng tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án có quy mô lớn, nhất là những dự án có khả năng tạo giá trị tăng thêm ngay trong năm 2026. Công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng và tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thi công được xác định là những nhiệm vụ cần giải quyết kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương. Việc khơi thông nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển kết cấu hạ tầng trong những năm tiếp theo.

Hải Phòng chú trọng kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại, du lịch, văn hóa, thể thao và các hoạt động kinh tế ban đêm. Thành phố đồng thời tiếp tục phát huy lợi thế cảng biển, logistics và xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hoạt động xếp dỡ container tại khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, góp phần phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục triển khai dự án.

Hạ tầng nhà xưởng tại Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng, tạo điều kiện phát triển sản xuất và thu hút đầu tư.

Đến ngày 02/10/2026, GRDP thành phố ước tăng 12,09% so với cùng kỳ, thấp hơn kịch bản 12,54% đề ra. Điều này cho thấy dù tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai con số, Hải Phòng vẫn phải nỗ lực lớn hơn để hoàn thành mục tiêu cả năm tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên.