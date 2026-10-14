Hải Phòng: Nổ lớn khiến một người tử vong

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: baohaiphong.vn

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại căn nhà cấp 4 của anh V.V.V (40 tuổi) ở thôn Đoàn Kết, xã An Trường, thành phố Hải Phòng. Được biết, anh V.V.V sống một mình.

Vụ nổ khiến anh V tử vong tại chỗ, đồng thời khiến mái tôn của ngôi nhà bị thổi bay, nhiều nhà dân đối diện bị vỡ kính, bung cửa do sức ép từ vụ nổ.

Ông N.V.H, một người dân ở nhà đối diện cho biết, nghe tiếng nổ lớn, người thân và hàng xóm tiếp cận hiện trường, phát hiện anh V.V.V đã tử vong trong đống đổ nát. Tường gạch đổ vỡ, mái tôn bị sập. Trong đống đổ nát có thêm các xác giấy màu đỏ như xác pháo. Bên cạnh là chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của địa phương đã khẩn trương có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.