Hải Phòng: Nhiều đoạn bờ kè bị sụt lún, gây nguy hiểm tại bờ biển Đồ Sơn chưa được sửa chữa

Theo ghi nhận của PV, khu vực vỉa hè đường ven biển Đồ Sơn (cách đền Vạn Ngang khoảng 50m, thuộc khu 1 Đồ Sơn) có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng.

Một đoạn bờ kè cạnh vỉa hè khu I Đồ Sơn sụt lún nghiêm trọng

Đoạn vỉa hè dài hơn 5m, rộng 3m sụt lún thành hố sâu, vị trí sâu nhất khoảng 1m, sát với bờ kè biển Đồ Sơn. Tại vị trí sụt lún, cơ quan chức năng đã lắp cảnh báo nguy hiểm, chăng dây, rào chắn nhưng vẫn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Đoạn kè bị hư hỏng nham nhở tại lối vào Đoàn 295

Ngoài ra, tại một số vị trí khác như đoạn kè biển ở lối vào Đoàn 295, mặt kè vẫn chắp vá, lồi lõm, nhiều chỗ hư hỏng nham nhở nhưng chưa được khắc phục suốt nhiều tháng qua.

Những đoạn kè bị hỏng gây mất an toàn tại Khu du lịch Đồ Sơn

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện lãnh đạo Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết, hiện có 3 điểm đường, vỉa hè và kè mái taluy bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trong đó, tại Km1+500 đường Vạn Sơn, gần Nhà nghỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một đoạn vỉa hè lát gạch Terrazzo, kích thước 10m x 5m, bị lún sụt tạo thành hố sâu trung bình khoảng 1m.

Những đoạn kè bị hỏng vẫn còn lô nhô đá hộc vứt bừa bãi

Tại Km0+675 đường Hiếu Tử, gần lối lên Biệt thự Hoa Lan, tường kè mái taluy âm xây bằng đá hộc và kết cấu lòng đường, hè đường bị sạt lở trên chiều dài khoảng 31m.

Tại Km0+840 đường Hiếu Tử, đoạn cuối tuyến giao với đường Vạn Hoa, tường kè mái taluy dương xây bằng đá hộc cũng bị sạt lở, với chiều dài khoảng 8m, chiều cao trung bình 2,5m.

Dù đã hư hỏng từ lâu, các đoạn kè này đến nay vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục

Bên cạnh đó, còn một số điểm có nguy cơ sạt lở cao tại vị trí tại Km0+60 đường Hiếu Tử, nền mặt đường có hiện tượng rạn nứt dọc tuyến với chiều dài vết nứt là 61m.

Lối vào khu du lịch đảo Dấu vẫn còn các biển cảnh báo tại những vị trí hư hỏng, chưa được khắc phục

Trước thực trạng trên, Công ty đã triển khai rào chắn tạm thời, đặt biển cảnh báo tại các vị trí đường, vỉa hè, kè mái taluy bị sạt lở; đồng thời giải tỏa cây xanh gãy đổ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Công ty cũng huy động nhân lực trực, khơi thông cống rãnh, miệng thu nước để bảo đảm thoát nước tại các tuyến đường bị ngập úng; thu dọn đất, cát, đá tràn ra lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, công viên nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường như Lý Thánh Tông, Nguyễn Hữu Cầu...

Nhiều chỗ hỏng nặng dọc tuyến Khu du lịch

Công ty đã kiểm kê các vị trí hư hỏng, đồng thời có văn bản báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình xem xét, giao đơn vị chuyên môn kiểm tra, khảo sát và đề xuất phương án sửa chữa.

Trong thời gian chờ phương án khắc phục, Công ty phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời như căng dây, dựng rào chắn để cảnh báo, ngăn người dân và du khách tiếp cận các khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

Những vết sụt lún gây mất mĩ quan đô thị