Hải Phòng: Nhiều đoạn bờ kè bị sụt lún, gây nguy hiểm tại bờ biển Đồ Sơn chưa được sửa chữa
Cho đến hiện tại, nhiều đoạn bờ kè tại khu I Đồ Sơn và một số vị trí khác vẫn chưa được khắc phục tình trạng sụt lún sau ảnh hưởng của bão số 4 năm 2026. Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, đơn vị được giao quản lý, hiện đang trình hồ sơ để cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án sửa chữa.
Theo ghi nhận của PV, khu vực vỉa hè đường ven biển Đồ Sơn (cách đền Vạn Ngang khoảng 50m, thuộc khu 1 Đồ Sơn) có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng.
Đoạn vỉa hè dài hơn 5m, rộng 3m sụt lún thành hố sâu, vị trí sâu nhất khoảng 1m, sát với bờ kè biển Đồ Sơn. Tại vị trí sụt lún, cơ quan chức năng đã lắp cảnh báo nguy hiểm, chăng dây, rào chắn nhưng vẫn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Ngoài ra, tại một số vị trí khác như đoạn kè biển ở lối vào Đoàn 295, mặt kè vẫn chắp vá, lồi lõm, nhiều chỗ hư hỏng nham nhở nhưng chưa được khắc phục suốt nhiều tháng qua.
Trao đổi về vấn đề trên, đại diện lãnh đạo Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng cho biết, hiện có 3 điểm đường, vỉa hè và kè mái taluy bị sạt lở, hư hỏng nặng. Trong đó, tại Km1+500 đường Vạn Sơn, gần Nhà nghỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một đoạn vỉa hè lát gạch Terrazzo, kích thước 10m x 5m, bị lún sụt tạo thành hố sâu trung bình khoảng 1m.
Tại Km0+675 đường Hiếu Tử, gần lối lên Biệt thự Hoa Lan, tường kè mái taluy âm xây bằng đá hộc và kết cấu lòng đường, hè đường bị sạt lở trên chiều dài khoảng 31m.
Tại Km0+840 đường Hiếu Tử, đoạn cuối tuyến giao với đường Vạn Hoa, tường kè mái taluy dương xây bằng đá hộc cũng bị sạt lở, với chiều dài khoảng 8m, chiều cao trung bình 2,5m.
Bên cạnh đó, còn một số điểm có nguy cơ sạt lở cao tại vị trí tại Km0+60 đường Hiếu Tử, nền mặt đường có hiện tượng rạn nứt dọc tuyến với chiều dài vết nứt là 61m.
Trước thực trạng trên, Công ty đã triển khai rào chắn tạm thời, đặt biển cảnh báo tại các vị trí đường, vỉa hè, kè mái taluy bị sạt lở; đồng thời giải tỏa cây xanh gãy đổ nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Công ty cũng huy động nhân lực trực, khơi thông cống rãnh, miệng thu nước để bảo đảm thoát nước tại các tuyến đường bị ngập úng; thu dọn đất, cát, đá tràn ra lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, công viên nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại một số tuyến đường như Lý Thánh Tông, Nguyễn Hữu Cầu...
Công ty đã kiểm kê các vị trí hư hỏng, đồng thời có văn bản báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình xem xét, giao đơn vị chuyên môn kiểm tra, khảo sát và đề xuất phương án sửa chữa.
Trong thời gian chờ phương án khắc phục, Công ty phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tạm thời như căng dây, dựng rào chắn để cảnh báo, ngăn người dân và du khách tiếp cận các khu vực đã sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-minh-do-thi/hai-phong-nhieu-doan-bo-ke-bi-sut-lun-gay-nguy-hiem-tai-bo-bien-do-son-chua-duoc-sua-chua-277978.html