Hải Phòng nhận hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến 30/11

Theo Thông báo số 1668/TB-SKHCN ngày 17/10/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng, thành phố đang tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo phương thức hỗ trợ sau đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo trong đợt 2 năm 2026.

Thông tin được UBND phường An Biên công bố ngày 23/10, trong đó hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thành phần hồ sơ và phương thức tiếp nhận. Thời hạn cuối cùng để doanh nghiệp nộp hồ sơ là 17 giờ ngày 30/11/2026.

Chính sách được triển khai trên cơ sở Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 26/10/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng, quy định phương thức, điều kiện, nội dung, mức và thủ tục hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách thành phố cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Techfest Hải Phòng 2026, sự kiện thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Ảnh: Đại Đoàn Kết.

Theo quy định, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc xác nhận là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Đồng thời, tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa được nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với nội dung đề nghị hỗ trợ.

Một điều kiện đáng chú ý là các nội dung đề nghị hưởng chính sách phải phát sinh sau thời điểm doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn Hải Phòng. Chính sách áp dụng đối với trụ sở chính và các chi nhánh hạch toán phụ thuộc theo quy định.

Ngoài ra, sản phẩm hoặc kết quả hoạt động đề nghị hỗ trợ phải được hình thành sau thời điểm Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND có hiệu lực, đồng thời có đầy đủ tài liệu minh chứng hợp lệ.

Với phương thức hỗ trợ sau, việc xem xét kinh phí dựa trên những kết quả doanh nghiệp đã thực hiện, thay vì cấp kinh phí ngay khi đăng ký. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động lưu giữ hồ sơ, chứng từ và tài liệu chứng minh quá trình triển khai hoạt động.

Về thành phần hồ sơ, mỗi doanh nghiệp chuẩn bị một bộ gồm bốn nhóm tài liệu: đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu 01.ĐĐN; bản sao văn bản công nhận hoặc xác nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo; báo cáo kết quả hoạt động theo Mẫu 02.BCKQ-DN và các tài liệu minh chứng hợp pháp liên quan.

Hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến. Mã thủ tục xét duyệt hỗ trợ là 1.014622.

Đối với doanh nghiệp chưa có văn bản công nhận khởi nghiệp sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 5073/SKHCN-QLCN ngày 19/10/2026 hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận trực tuyến, mã thủ tục 1.014433.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ tổ chức xét duyệt và thông báo kết quả theo quy định. Việc tiếp nhận hồ sơ đợt 2 không đồng nghĩa mọi doanh nghiệp đăng ký đều được cấp kinh phí hỗ trợ.