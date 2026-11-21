Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương qua các thời kỳ và các địa phương… cùng dự buổi lễ.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành và địa phương tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã ôn lại truyền thống 80 năm anh dũng, kiên cường của quân và dân xứ Đông xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay.

Từ mốc son ngày 20/11/1946 mở đầu cuộc kháng chiến ở miền Bắc chống thực dân Pháp xâm lược với trận chiến đấu kiên cường bảo vệ Nhà hát thành phố của Trung đội trưởng Đặng Kim Nở và cuộc chiến đấu bảy ngày đêm (20-27/11/1946), đến danh hiệu “Trung dũng” Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tháng 12/1946, các chiến công vang dội trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ như tập kích sân bay Cát Bi, bắn rơi 400 máy bay Mỹ, mở đường Hồ Chí Minh trên biển từ bến K15 Đồ Sơn..., các thế hệ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân thành phố đã hun đúc nên truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại buổi lễ

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc, LLVT thành phố đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ nhất năm 1978.

Ngày 28/4/2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Thành phố Anh hùng”.

“Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, sau khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất thành thành phố Hải Phòng mới, Đảng bộ Quân sự thành phố đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thành lập 114 Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, đặc khu, phát huy vai trò nòng cốt tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ngày 7/8, Chủ tịch nước tiếp tục quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 cho LLVT Hải Phòng” - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gắn huy hiệu Anh hùng lên Quân kỳ Quyết thắng, trao cờ và bằng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 tặng LLVT thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 tặng LLVT thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của LLVT thành phố Hải Phòng trong suốt 80 năm qua; đánh giá cao vai trò tiên phong của LLVT thành phố trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phát triển 112 đơn vị tự vệ (trong đó có hơn 30 đơn vị tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cũng như tinh thần xung kích phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Nhân sự kiện này, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi quà là bức tượng Bác Hồ tặng LLVT thành phố Hải Phòng.

Sau phần nghi lễ, chương trình diễn ra phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên.

Một số hình ảnh diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm:

Lực lượng Cảnh sát cơ động

Khối kỵ binh

Khối dân quân tự vệ của địa phương

Lực lượng Công an TP Hải Phòng. Ảnh: CLB Hải Phòng

Hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố, các tầng lớp nhân dân và học sinh, sinh viên tham gia diễu hành, diễu binh