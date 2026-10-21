Hải Phòng: Ngân vang giai điệu về Bác Hồ kính yêu

Những ca khúc hát về Bác đã ngân vang giữa trời thu thành phố được các nghệ sĩ của Hải Phòng biểu diễn. Đây là sự kiện nhằm tái hiện mùa thu lịch sử năm 1946, khơi gợi cảm xúc sâu lắng lần đầu tiên Bác Hồ về Hải Phòng.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chỉ đạo nội dung; Sở VHTTDL chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng thực hiện.

Các ca khúc hát về Bác ngân vang giữa trời thu TP Cảng

Chương trình gồm 5 phần: “Bến Ngự - mùa thu 1946”, “Trung dũng - Quyết thắng”, “Xứ Đông theo dấu chân Người”, “Tình Bác bao la” và “Khát vọng thành phố Cảng”, tái hiện những dấu mốc lịch sử, tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng đối với Bác Hồ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển thành phố.

Qua âm nhạc, hoạt cảnh, múa và tư liệu, hình ảnh Bác Hồ trong mùa thu lịch sử năm 1946 được tái hiện giữa niềm hân hoan đón Người của đồng bào, chiến sĩ và nhân dân đất Cảng.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn tại Nhà hát Tháng Tám

Từ Bến Ngự năm xưa, dòng ký ức đưa người xem trở về thời khắc thiêng liêng, khi lời thăm hỏi ân tình cùng những lời căn dặn của Người trở thành nguồn động viên sâu sắc đối với thành phố.

Mạch cảm xúc tiếp nối qua những dấu mốc trong hành trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Hải Phòng.

Từ ngày thành phố được giải phóng năm 1955 đến những lần Bác về thăm, động viên công nhân tại bến cảng, nhà máy, những lời dạy về đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới được chuyển tải bằng các giai điệu cách mạng và hình thức biểu diễn giàu sức gợi.

Qua đó, chương trình khắc họa hình ảnh một thành phố kiên cường, năng động, luôn nỗ lực vươn lên, mang theo niềm tin và tình yêu thương của Bác.

Các nghệ sĩ biểu diễn những giai điệu tự hào về Bác

Không gian nghệ thuật mở rộng về vùng đất xứ Đông, tái hiện những lần Người về thăm Hải Dương, động viên nhân dân đoàn kết, lao động sản xuất, chống úng, gìn giữ di tích lịch sử…

Những câu chuyện gần gũi, những lời căn dặn thiết thực góp phần làm sáng rõ mối liên kết lịch sử, văn hóa giữa Hải Phòng và Hải Dương, đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã vun đắp.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật đương đại biểu diễn

Chương trình nghệ thuật được khép lại bằng những giai điệu hào hùng hướng tới tương lai, “Vang tiếng Bác giữa mùa thu đất Cảng” gửi gắm khát vọng xây dựng Hải Phòng hiện đại, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng với tình yêu thương và niềm mong mỏi của Người.

Chương trình khép lại trong không khí tự hào, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

80 năm đã qua, lời Bác vẫn vang vọng trong đời sống thành phố, trở thành điểm tựa tinh thần để các thế hệ hôm nay bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và ý thức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.