Hải Phòng nâng cao vai trò của gia phả trong hoạt động khuyến học, khuyến tài

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng gia phả giữa các đơn vị .Ảnh: CTTĐT Hải Phòng

Chủ trì hội thảo có: TS. Nguyễn Kim Pha - Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng; TS. Dương Đức Hùng - Viện trưởng Viện Khoa học ứng dụng và Phát triển Hải Phòng; TS. Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Kiến An và ông Dương Đức Tùng - Chủ tịch Hội đồng các dòng Họ Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Gia phả - tư liệu văn hóa gắn kết cội nguồn và khuyến học

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Kim Pha, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, gia phả vừa là nơi lưu giữ thông tin qua các thế hệ vừa là nguồn tư liệu văn hóa, lịch sử quý giá ghi dấu những tấm gương hiếu học, thành đạt và có nhiều đóng góp cho quê hương.

Thông qua đó, gia phả góp phần giáo dục niềm tự hào cội nguồn, khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ.

Để phát huy tối đa giá trị này, TS. Nguyễn Kim Pha đề nghị cần tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học, Hội đồng các dòng họ và các cơ quan khoa học; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và số hóa gia phả nhằm đưa di sản dòng tộc đến gần hơn với giới trẻ, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

TS. Nguyễn Kim Pha, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc hội thảo.

Cùng chung quan điểm, TS. Trần Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Kiến An khẳng định giá trị cốt lõi của gia phả nằm ở sự kế thừa, phát huy bằng các hành động thực tiễn: chăm lo học tập, phát hiện tài năng và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Những năm qua, phường Kiến An luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phường đã củng cố 21/21 chi hội khuyến học tại các tổ dân phố.

Riêng trong Tháng Khuyến học năm 2026, toàn phường đã trao 5.250 suất quà khen thưởng học sinh giỏi với tổng trị giá 420,5 triệu đồng và 135 suất học bổng hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn.

Các dòng họ tiêu biểu trên địa bàn như Bùi tộc, Phạm tộc, họ Vũ cũng tích cực duy trì quỹ khuyến học, động viên con cháu học tập.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học.

Đẩy mạnh số hóa gia phả và lan tỏa mô hình dòng họ học tập

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diện các dòng họ đã tập trung thảo luận về việc phân tích thực trạng biên soạn, lưu giữ gia phả hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp xây dựng cấu trúc gia phả vừa bảo đảm tính truyền thống, vừa phù hợp với đặc điểm riêng và yêu cầu hiện đại.

Bên cạnh đó, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi về xu hướng số hóa gia phả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác lưu trữ, tra cứu nhằm tăng cường kết nối giữa các thế hệ.

Đồng thời, hội thảo cũng ghi nhận nhiều chia sẻ thực tế về những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả từ các dòng họ tiêu biểu trên địa bàn phường Kiến An như Bùi tộc Đồng Hòa, Phạm tộc Đồng Hòa trong việc phát huy truyền thống dòng họ gắn liền với công tác khuyến học, khuyến tài.

Hội thảo khoa học "Vai trò của gia phả trong hoạt động khuyến học, khuyến tài và phát huy truyền thống dòng họ"góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng "dòng họ học tập" và "xã hội học tập".

Đại diện lãnh đạo phường Kiến An khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến, kết quả nghiên cứu tại hội thảo để xem xét, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hội thảo khoa học đã góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng "dòng họ học tập" và "xã hội học tập", đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng và phường Kiến An.