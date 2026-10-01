Hải Phòng nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số

Ngày 1/10, tại thành phố Hải Phòng, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử” nhằm hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao năng lực vận hành, tuân thủ pháp luật và khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Hội nghị tập trung vào những nội dung thiết thực như cập nhật khung khổ pháp lý, xu hướng vận hành và các yêu cầu tuân thủ trong lĩnh vực thương mại điện tử; chuẩn hóa quy trình vận hành gian hàng trên các nền tảng trực tuyến; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển nội dung và livestream bán hàng theo hướng minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cho biết: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử ngày càng trở thành một kênh phân phối quan trọng, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa.

Bà Vũ Thị Kim Phượng- Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng.

Nhiều thương nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức kinh doanh và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, theo bà Phượng, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vẫn chưa tiếp cận thương mại điện tử một cách bài bản, đặc biệt còn hạn chế về kỹ năng vận hành gian hàng số và tiếp thị trên các nền tảng trực tuyến.

Một số đơn vị có sản phẩm tốt nhưng vẫn gặp khó trong tìm kiếm đầu ra, chuẩn hóa gian hàng hoặc tiếp cận các phương thức tiếp thị mới như livestream, trong khi đây đang là hình thức tương tác ngày càng phổ biến với người tiêu dùng.

Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm trang bị những kỹ năng thực tiễn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn. Nội dung tập huấn trải rộng từ xây dựng, quản trị gian hàng đến truyền thông, phát triển nội dung và livestream bán hàng.

Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và địa phương chuyển đổi số hiệu quả.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương)

Trình bày tổng quan về thị trường thương mại điện tử, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh, với sự đa dạng về ngành hàng và ngày càng khẳng định vai trò là một kênh bán hàng chủ lực của nền kinh tế số.

Đáng chú ý, hiệu quả kinh doanh đang có xu hướng tập trung hơn vào nhóm nhà bán hàng chính hãng. Trên ba sàn Shopee, Lazada và TikTok Shop, số lượng gian hàng Mall trong 6 tháng đầu năm giảm 6%, nhưng doanh số lại tăng 54%. Tổng doanh số trên bốn sàn lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt hơn 291.600 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi thị trường chuyển dần từ tăng trưởng nóng sang tăng trưởng dựa trên giá trị và tính bền vững.

Ở giai đoạn này, doanh nghiệp và hộ kinh doanh phải đối mặt với nhiều yêu cầu mới, từ áp lực về giá bán đến việc thực hiện các quy định về kế toán, hóa đơn điện tử và yêu cầu trong vận hành kinh doanh. Điều đó đòi hỏi các chủ thể kinh doanh phải nâng cao năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh của thị trường.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Quy mô thương mại điện tử ước tính đạt khoảng 32 tỷ USD, tương đương khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Quá trình sàng lọc thị trường cũng đang góp phần loại bỏ những đơn vị kinh doanh không lành mạnh, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà bán hàng.

Trong bối cảnh đó, Cục Thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò trong hoàn thiện môi trường pháp lý, định hướng phát triển thị trường, nâng cao năng lực tuân thủ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ. Cùng với đó là phối hợp với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử trên môi trường số.

Đại diện doanh nghiệp tham gia thực hành livestream tại hội nghị

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, thời gian tới, quản lý tại địa phương sẽ được chú trọng từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ quy định đến tăng cường quản lý, giám sát hoạt động trên môi trường số.

Mục tiêu là tạo sự thống nhất trong thực thi chính sách, nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của các chủ thể, đồng thời kịp thời nhận diện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Ở góc độ vận hành gian hàng, ông Nguyễn Trung Kiên, Founder Tuki Group cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận khi kinh doanh trên Shopee. Tối ưu doanh thu không chỉ là tăng số lượng đơn hàng mà cần quan tâm đồng thời đến doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình và tần suất khách hàng mua lại.

Để cải thiện hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng cần chú trọng chuẩn hóa gian hàng, từ tên sản phẩm, hình ảnh, video đến nội dung mô tả; đồng thời xác định và tập trung vào những sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, người bán có thể kết hợp nhiều công cụ như video, livestream, tiếp thị liên kết, quảng cáo và nguồn truy cập từ Facebook, TikTok để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Ông Nguyễn Trung Kiên cũng lưu ý doanh nghiệp nên triển khai khuyến mại theo kế hoạch thay vì chạy đua giảm giá, đồng thời khai thác lợi thế của các sản phẩm đặc sản, sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và những mặt hàng có đầy đủ giấy tờ để mở rộng thị trường.

Theo bà Phạm Thị Thu Hương, Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam, để bắt đầu một phiên livestream hiệu quả, người bán cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí của nền tảng nhưng không nhất thiết phải đầu tư quá phức tạp.

Đặc biệt, người mới bắt đầu không cần xây dựng một kịch bản quá cầu kỳ. Có thể triển khai theo nhịp AIDA gồm thu hút sự chú ý, gợi sự quan tâm, giúp khách hàng cân nhắc và hướng tới hành động. Người bán cũng có thể chuẩn bị một kịch bản ngắn gồm các phần mở phiên, giới thiệu sản phẩm, giải thích, giải đáp thắc mắc, nhắc lại thông tin và kết thúc phiên.

Theo bà Phạm Thị Thu Hương, việc bắt đầu livestream trên sàn trực tuyến là bước đi thiết thực để doanh nghiệp và người bán từng bước làm quen, xây dựng kỹ năng và khai thác hiệu quả một phương thức kinh doanh đang ngày càng phổ biến.

Từ những nội dung về xu hướng phát triển của thương mại điện tử đến các kỹ năng cụ thể trong vận hành gian hàng, tối ưu doanh thu và livestream bán hàng, hội nghị đã cung cấp cho doanh nghiệp, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng những kiến thức gắn với thực tế kinh doanh trên môi trường số.

Điểm quan trọng, theo định hướng của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, không chỉ nằm ở việc tiếp nhận kiến thức mà còn ở khả năng đưa những nội dung phù hợp vào thực tế. Mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người khởi nghiệp có thể lựa chọn những giải pháp phù hợp để bắt đầu thử nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường số, qua đó góp phần thúc đẩy thương mại điện tử tại Hải Phòng phát triển hiệu quả và bền vững.