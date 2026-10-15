Hải Phòng nâng cao hiệu quả thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên nhóm trẻ em yếu thế

Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em làm việc tại TP Hải Phòng.

Chính sách đặc thù mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em

Ngày 15/10, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn, kiểm tra tình hình thực hiện quyền trẻ em tại TP Hải Phòng.

Đoàn thăm, làm việc tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng, đồng thời làm việc với UBND thành phố về kết quả bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Theo báo cáo của Sở Y tế, Hải Phòng hiện có khoảng 1,015 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 22% dân số; trong đó khoảng 9.614 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những năm qua, Hải Phòng triển khai nhiều giải pháp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, chú trọng đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh thăm thầy trò Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.

Một điểm nhấn là việc thành phố ban hành các chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn và những nhóm cần được quan tâm.

Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ trẻ em giai đoạn 2026-2030, trong đó một số nhóm được trợ cấp hằng tháng và hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế. Tính đến ngày 30/9/2026, hơn 10.000 trẻ em được hỗ trợ theo chính sách đặc thù, với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát hiện trên địa bàn thành phố được tặng quà dịp Tết Nguyên đán, mức 1 triệu đồng/trẻ. Dịp Tết nguyên đán 2025 và năm 2026 đã có khoảng 12.500 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng.

Thành phố cũng ban hành Nghị quyết số 48/2025 trợ giúp xã hội với mức chuẩn 700.000 đồng/tháng, cao hơn mức chuẩn chung. Tính đến tháng 7/2026, thành phố hỗ trợ cho gần 8.000 trẻ em với kinh phí khoảng 70 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp đạt 99,94%; 100% trẻ 5 tuổi đi học hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Các cơ sở giáo dục triển khai tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh có nhu cầu; hoạt động đối thoại, tọa đàm cũng tạo thêm cơ hội để trẻ em bày tỏ ý kiến về những vấn đề liên quan đến mình.

Cùng với đó, thành phố duy trì các hoạt động truyền thông, tập huấn về quyền trẻ em; trợ giúp pháp lý miễn phí cho 214 trẻ em trong kỳ báo cáo. Ba cơ sở bảo trợ xã hội công lập đang chăm sóc, nuôi dưỡng 483 trẻ em. Tại 100% xã, phường, đặc khu đã bố trí cán bộ đầu mối và số điện thoại tiếp nhận thông tin liên quan đến trẻ em.

Chủ động phòng ngừa, khắc phục những hạn chế trong bảo vệ trẻ em

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn đối mặt với nhiều thách thức như trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, chiếm đoạt trẻ em. Tai nạn thương tích, đuối nước và nguy cơ mất an toàn giao thông cũng là những vấn đề đáng quan tâm.

Ngoài ra, điều kiện cơ sở vật chất, khu vui chơi, thiết chế văn hóa và thể thao dành cho trẻ em giữa các địa bàn chưa đồng đều. Những nguy cơ từ môi trường mạng, tình trạng xâm hại trực tuyến và vấn đề sức khỏe tâm thần cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực phòng ngừa, phát hiện sớm và hỗ trợ trẻ em.

Từ thực tế trên, thành phố cần tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Công tác giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng cần được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng nhóm tuổi.

Đồng thời, cần quan tâm đầu tư không gian vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao; mở rộng dịch vụ tư vấn tâm lý, trợ giúp xã hội và tạo điều kiện để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan đến mình.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận kết quả thành phố Hải Phòng đạt được trong việc triển khai thực hiện quyền trẻ em. Trong đó, thành phố xác định rõ bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ chính trị và đã cụ thể hoá bằng các chính sách đặc thù, với mức hỗ trợ cao hơn mức quy định chung.

Thứ trưởng cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp liên ngành của các cấp chính quyền địa phương, dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, huy động các tổ chức, đoàn thể tham gia bảo vệ quyền trẻ em. Những mô hình hay như: Cha mẹ đỡ đầu, Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Hội phụ nữ tham gia giám sát bữa ăn trong trường học... rất thiết thực cần truyền thông, nhân rộng.

Để công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tốt hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chủ động nhận diện, có giải pháp ứng phó với những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới, nhất là chăm sóc sức khỏe tâm thần, bảo đảm cơ hội tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và phúc lợi công bằng giữa các địa bàn, nhóm trẻ em đặc biệt, nhóm trẻ em yếu thế.

Phó Chủ tịch UBND TP Đào Trọng Đức tiếp thu những ý kiến Đoàn kiểm tra đưa ra. Buổi làm việc của Đoàn kiểm tra liên ngành là dịp để Hải Phòng rà soát việc thực hiện các chính sách, nhận diện khó khăn và tiếp tục hoàn thiện giải pháp bảo đảm quyền trẻ em, đặc biệt đối với những nhóm cần được hỗ trợ, bảo vệ.