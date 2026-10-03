Hải Phòng: Nâng cao hiệu lực quản lý và phát triển thị trường thương mại điện tử minh bạch, bền vững

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước kết hợp thúc đẩy phát triển thị trường thương mại điện tử lành mạnh và tuân thủ pháp luật, ngày 01/10/2026, tại thành phố Hải Phòng, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thương mại điện tử”. Trong đó, ưu tiên các kỹ năng và năng lực tuân thủ pháp lý, livestream bán hàng và vận hành hiệu quả gian hàng trên các nền tảng số.

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong việc hoàn thiện thể chế quản lý, giám sát và định hướng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực thi đúng các quy định pháp luật về thương mại điện tử trong bối cảnh bùng nổ chuyển đổi số. Hội nghị tập trung phổ biến, cập nhật các nội dung trọng tâm: Cập nhật khung khổ pháp lý, xu hướng vận hành và các tiêu chuẩn tuân thủ mới nhất trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam; Nâng cao năng lực tuân thủ và vận hành số, bao gồm: Chuẩn hóa quy trình vận hành gian hàng trên các nền tảng trực tuyến; áp dụng các giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển nội dung số và kỹ năng livestream bán hàng thực chiến một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group; bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS), cùng đại diện đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, thương mại điện tử đã và đang trở thành một kênh phân phối tất yếu, đóng vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hoá. Nhiều thương nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã chủ động nắm bắt công nghệ, đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường, mang về doanh thu rất lớn.

Bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc cho biết, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn chưa tiếp cận bài bản, chưa làm chủ được các kỹ năng và ứng dụng thương mại điện tử vào chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị sở hữu sản phẩm rất tốt nhưng còn loay hoay trong khâu tìm kiếm đầu ra, lúng túng khi chuẩn hoá gian hàng số hoặc chưa tự tin sử dụng các phương thức tiếp thị hiện đại như: livestream - nơi đang diễn ra sự tương tác sôi động hàng ngày của người tiêu dùng.

Vì vậy, Hội nghị tập huấn ngày hôm nay do Sở Công Thương phối hợp tổ chức cùng Cục Thương mại điện tử (giao Trung tâm Phát triển thương mại điện tử thực hiện) nhằm trang bị kỹ năng “thực chiến” cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng như các bạn sinh viên, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn; đồng thời, cung cấp toàn diện các giải pháp từ việc khởi tạo, quản trị gian hàng chuẩn đến nghệ thuật truyền thông, xây dựng nội dung và livestream bán hàng hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, Sở cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, địa phương chuyển đổi số thành công.

Bảo đảm thương mại điện tử phát triển minh bạch, lành mạnh, hiệu quả và bền vững

Trình bày tổng quan về thị trường TMĐT, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (eComDX) nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng mạnh, đa dạng ngành hàng, khẳng định vai trò là kênh bán hàng chủ lực trong nền kinh tế số. Theo ông Tuấn, doanh số shop Mall tăng mạnh dù số lượng shop giảm (6 tháng đầu năm, trên 3 sàn Shopee, Lazada và Tiktok Shop, số shop Mall giảm 6% nhưng doanh số tăng trưởng 54%), điều này phản ánh hiệu quả ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán hàng chính hãng. Nửa đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn lớn (Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki) đạt hơn 291.600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (eComDX) chia sẻ về thị trường và xu hướng phát triển TMĐT Việt Nam.

Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn “trưởng thành”, với cả những thách thức cần được tháo gỡ và những triển vọng tăng trưởng đáng kể. Về thách thức, theo ông Tuấn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang chịu áp lực từ giá bán tăng, gánh nặng tuân thủ các quy định về kế toán, hóa đơn điện tử và yêu cầu vận hành, trong khi tốc độ điều chỉnh của thị trường còn đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực thích ứng. Ở chiều ngược lại, về triển vọng, ông Tuấn cho rằng, thương mại điện tử tiếp tục được xác định là một đầu tàu của kinh tế số, với quy mô thị trường đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cả nước và còn nhiều dư địa mở rộng. Cùng với đó, quá trình thanh lọc thị trường giúp loại bỏ các đơn vị kinh doanh không lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà bán hàng.

Phân tích về bức tranh tổng quan cũng như xu hướng phát triển thương mại điện tử Việt Nam hiện nay, Giám đốc eComDX nhấn mạnh, trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam chuyển từ “tăng trưởng nóng” sang tăng trưởng dựa trên giá trị và bền vững, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý, định hướng phát triển thị trường, nâng cao năng lực tuân thủ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm thương mại điện tử phát triển bền vững.

Thời gian qua, eComDX phối hợp cùng SYS và Tiktok Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp.

Cùng với đó, ông Tuấn cho biết, Cục Thương mại điện tử sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ quy định đến tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thương mại điện tử trên môi trường số. Qua đó, tạo sự thống nhất trong thực thi chính sách, nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của các chủ thể, đồng thời kịp thời nhận diện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tối ưu hóa doanh thu không chỉ là tăng số lượng đơn hàng

Bàn về những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu gian hàng, nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ bán hàng trên Shopee, ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group cho rằng, tối ưu hóa doanh thu kinh doanh trên Shopee không chỉ là tăng số lượng đơn hàng mà cần tập trung vào doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình và tần suất mua lại. Vì vậy, doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng cần chuẩn hóa gian hàng với tên sản phẩm chuẩn SEO; hình ảnh, video rõ ràng, mô tả chi tiết; đồng thời tập trung vào các sản phẩm chủ lực.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group hướng dẫn doanh nghiệp tối ưu hóa gian hàng và doanh thu trên Shopee.

Ông Kiên gợi ý, các nhà bán hàng tại Hải Phòng có thể kết hợp Shopee Video, Livestream, Affiliate, quảng cáo và traffic từ Facebook/TikTok; triển khai khuyến mãi theo lịch sale thay vì phá giá, đồng thời khai thác lợi thế của các sản phẩm đặc sản, OCOP và sản phẩm có đầy đủ giấy tờ để mở rộng thị trường.

Phiên livestream hiệu quả không cần bắt đầu bằng kịch bản phức tạp

“Livestream trên sàn thương mại điện tử - Khởi động để bắt kịp xu thế” là một trong những nội dung được các doanh nghiệp và sinh viên Hải Phòng quan tâm và tương tác sôi nổi tại Hội nghị.

Phần trao đổi, tương tác của giảng viên SYS (trái) và học viên tại Hội nghị.

Theo bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS), để bắt đầu phiên livestream hiệu quả, trang thiết bị cần chuẩn bị cần đầy đủ, đảm bảo kỹ thuật và các tiêu chí của nền tảng nhưng không cần quá phức tạp. Đặc biệt, không nhất thiết phải bắt đầu bằng một kịch bản phức tạp. Bà Hương gợi ý, có thể sử dụng nhịp AIDA theo công thức: “Thu hút chú ý - Gợi quan tâm - Giúp cân nhắc - Hướng dẫn hành động”, đồng thời chuẩn bị một “tờ kịch bản” gồm mở phiên, cho xem hàng, giải thích, giải đáp, nhắc lại và kết phiên.

Bà Hương nhấn mạnh: “Livestream trên sàn thương mại điện tử - Khởi động để bắt kịp xu thế” chính là bước khởi đầu thiết thực để doanh nghiệp và người bán từng bước làm quen, xây dựng kỹ năng và khai thác hiệu quả phương thức kinh doanh trực tuyến đang ngày càng phổ biến hiện nay.

Từ những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử và các xu hướng phát triển tại Việt Nam, đến những kỹ năng thực tiễn trong tối ưu hóa doanh thu kinh doanh trên Shopee và livestream trên sàn thương mại điện tử, Hội nghị đã cung cấp những góc nhìn và công cụ thiết thực, giúp các doanh nghiệp, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng từng bước chuyển từ biết - hiểu - đến thực hành và ứng dụng trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Đại diện Doanh nghiệp tham gia thực hành livestream tại Hội nghị.

Theo Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, điều quan trọng sau Hội nghị không chỉ là những kiến thức đã được tiếp nhận, mà là việc mỗi doanh nghiệp, mỗi bạn trẻ có thể lựa chọn những nội dung phù hợp để bắt đầu ứng dụng, thử nghiệm và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường số, từ đó, từng bước đóng góp vào hoạt động thương mại điện tử tại Hải Phòng ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước kết hợp thúc đẩy phát triển thị trường thương mại điện tử (TMĐT) lành mạnh và tuân thủ pháp luật, ngày 01/10/2026, tại thành phố Hải Phòng, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Sở Công Thương thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thương mại điện tử”. Trong đó, ưu tiên các kỹ năng và năng lực tuân thủ pháp lý, livestream bán hàng và vận hành hiệu quả gian hàng trên các nền tảng số.

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong việc hoàn thiện thể chế quản lý, giám sát và định hướng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực thi đúng các quy định pháp luật về TMĐT trong bối cảnh bùng nổ chuyển đổi số. Hội nghị tập trung phổ biến, cập nhật các nội dung trọng tâm: Cập nhật khung khổ pháp lý, xu hướng vận hành và các tiêu chuẩn tuân thủ mới nhất trong lĩnh vực TMĐT tại Việt Nam; Nâng cao năng lực tuân thủ và vận hành số, bao gồm: Chuẩn hóa quy trình vận hành gian hàng trên các nền tảng trực tuyến; áp dụng các giải pháp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển nội dung số và kỹ năng livestream bán hàng thực chiến một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Hội nghị có sự tham dự của bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group; bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS), cùng đại diện đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, TMĐT đã và đang trở thành một kênh phân phối tất yếu, đóng vai trò trụ cột trong việc thúc đẩy lưu thông hàng hoá. Nhiều thương nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã chủ động nắm bắt công nghệ, đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường, mang về doanh thu rất lớn.

Bà Vũ Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hải Phòng

Tuy nhiên, Phó Giám đốc cho biết, không ít doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vẫn chưa tiếp cận bài bản, chưa làm chủ được các kỹ năng và ứng dụng TMĐT vào chuỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều đơn vị sở hữu sản phẩm rất tốt nhưng còn loay hoay trong khâu tìm kiếm đầu ra, lúng túng khi chuẩn hoá gian hàng số hoặc chưa tự tin sử dụng các phương thức tiếp thị hiện đại như: livestream - nơi đang diễn ra sự tương tác sôi động hàng ngày của người tiêu dùng.

Vì vậy, Hội nghị tập huấn ngày hôm nay do Sở Công Thương phối hợp tổ chức cùng Cục TMĐT (giao Trung tâm Phát triển TMĐT thực hiện) nhằm trang bị kỹ năng “thực chiến” cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cũng như các bạn sinh viên, thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn; đồng thời, cung cấp toàn diện các giải pháp từ việc khởi tạo, quản trị gian hàng chuẩn đến nghệ thuật truyền thông, xây dựng nội dung và livestream bán hàng hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định, Sở cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, địa phương chuyển đổi số thành công.

Bảo đảm TMĐT phát triển minh bạch, lành mạnh, hiệu quả và bền vững

Trình bày tổng quan về thị trường TMĐT, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT (eComDX) nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2026, TMĐT tiếp tục tăng trưởng mạnh, đa dạng ngành hàng, khẳng định vai trò là kênh bán hàng chủ lực trong nền kinh tế số. Theo ông Tuấn, doanh số shop Mall tăng mạnh dù số lượng shop giảm (6 tháng đầu năm, trên 3 sàn Shopee, Lazada và Tiktok Shop, số shop Mall giảm 6% nhưng doanh số tăng trưởng 54%), điều này phản ánh hiệu quả ngày càng tập trung vào nhóm nhà bán hàng chính hãng. Nửa đầu năm 2026, tổng doanh số trên 4 sàn lớn (Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki) đạt hơn 291.600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Giám đốc eComDX

TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn “trưởng thành”, với cả những thách thức cần được tháo gỡ và những triển vọng tăng trưởng đáng kể. Về thách thức, theo ông Tuấn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang chịu áp lực từ giá bán tăng, gánh nặng tuân thủ các quy định về kế toán, hóa đơn điện tử và yêu cầu vận hành, trong khi tốc độ điều chỉnh của thị trường còn đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực thích ứng. Ở chiều ngược lại, về triển vọng, ông Tuấn cho rằng, TMĐT tiếp tục được xác định là một đầu tàu của kinh tế số, với quy mô thị trường đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm khoảng 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cả nước và còn nhiều dư địa mở rộng. Cùng với đó, quá trình thanh lọc thị trường giúp loại bỏ các đơn vị kinh doanh không lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các nhà bán hàng.

Phân tích về bức tranh tổng quan cũng như xu hướng phát triển TMĐT Việt Nam hiện nay, Giám đốc eComDX nhấn mạnh, trong bối cảnh TMĐT Việt Nam chuyển từ “tăng trưởng nóng” sang tăng trưởng dựa trên giá trị và bền vững, Cục TMĐT (Bộ Công Thương) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý, định hướng phát triển thị trường, nâng cao năng lực tuân thủ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp để bảo đảm TMĐT phát triển bền vững.

Thời gian qua, eComDX phối hợp cùng SYS và Tiktok Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng TMĐT cho các doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp

Cùng với đó, ông Tuấn cho biết, Cục TMĐT sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TMĐT tại địa phương, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ quy định đến tăng cường quản lý, giám sát hoạt động TMĐT trên môi trường số. Qua đó, tạo sự thống nhất trong thực thi chính sách, nâng cao nhận thức và năng lực tuân thủ của các chủ thể, đồng thời kịp thời nhận diện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng môi trường TMĐT minh bạch, an toàn và phát triển bền vững.

Tối ưu hóa doanh thu không chỉ là tăng số lượng đơn hàng

Bàn về những giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu gian hàng, nâng cao khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ bán hàng trên Shopee, ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group cho rằng, tối ưu hóa doanh thu kinh doanh trên Shopee không chỉ là tăng số lượng đơn hàng mà cần tập trung vào doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình và tần suất mua lại. Vì vậy, doanh nghiệp và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng cần chuẩn hóa gian hàng với tên sản phẩm chuẩn SEO; hình ảnh, video rõ ràng, mô tả chi tiết; đồng thời tập trung vào các sản phẩm chủ lực.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Founder Tuki Group

Ông Kiên gợi ý, các nhà bán hàng tại Hải Phòng có thể kết hợp Shopee Video, Livestream, Affiliate, quảng cáo và traffic từ Facebook/TikTok; triển khai khuyến mãi theo lịch sale thay vì phá giá, đồng thời khai thác lợi thế của các sản phẩm đặc sản, OCOP và sản phẩm có đầy đủ giấy tờ để mở rộng thị trường.

Phiên livestream hiệu quả không cần bắt đầu bằng kịch bản phức tạp

“Livestream trên sàn TMĐT - Khởi động để bắt kịp xu thế” là một trong những nội dung được các doanh nghiệp và sinh viên Hải Phòng quan tâm và tương tác sôi nổi tại Hội nghị.

Phần trao đổi, tương tác của giảng viên SYS (trái) và học viên tại Hội nghị

Theo bà Phạm Thị Thu Hương - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS), để bắt đầu phiên livestream hiệu quả, trang thiết bị cần chuẩn bị cần đầy đủ, đảm bảo kỹ thuật và các tiêu chí của nền tảng nhưng không cần quá phức tạp. Đặc biệt, không nhất thiết phải bắt đầu bằng một kịch bản phức tạp. Bà Hương gợi ý, có thể sử dụng nhịp AIDA theo công thức: “Thu hút chú ý - Gợi quan tâm - Giúp cân nhắc - Hướng dẫn hành động”, đồng thời chuẩn bị một “tờ kịch bản” gồm mở phiên, cho xem hàng, giải thích, giải đáp, nhắc lại và kết phiên.

Bà Hương nhấn mạnh: “Livestream trên sàn TMĐT - Khởi động để bắt kịp xu thế” chính là bước khởi đầu thiết thực để doanh nghiệp và người bán từng bước làm quen, xây dựng kỹ năng và khai thác hiệu quả phương thức kinh doanh trực tuyến đang ngày càng phổ biến hiện nay.

Từ những kiến thức tổng quan về TMĐT và các xu hướng phát triển tại Việt Nam, đến những kỹ năng thực tiễn trong tối ưu hóa doanh thu kinh doanh trên Shopee và livestream trên sàn TMĐT, Hội nghị đã cung cấp những góc nhìn và công cụ thiết thực, giúp các doanh nghiệp, sinh viên và thanh niên khởi nghiệp tại Hải Phòng từng bước chuyển từ biết - hiểu - đến thực hành và ứng dụng trong hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Đại diện Doanh nghiệp tham gia thực hành livestream tại Hội nghị

Theo Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng, điều quan trọng sau Hội nghị không chỉ là những kiến thức đã được tiếp nhận, mà là việc mỗi doanh nghiệp, mỗi bạn trẻ có thể lựa chọn những nội dung phù hợp để bắt đầu ứng dụng, thử nghiệm và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động trên môi trường số, từ đó, từng bước đóng góp vào hoạt động TMĐT tại Hải Phòng ngày càng hiệu quả và phát triển bền vững.