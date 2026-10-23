Hải Phòng nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ thi

UBND TP Hải Phòng biểu dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi năm học 2025-2026.

Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, đạt nhiều kết quả nổi bật

Năm học 2025–2026 diễn ra trong bối cảnh TP Hải Phòng hợp nhất với tỉnh Hải Dương, quy mô địa bàn và số lượng người học tăng đáng kể.

Trước ngày 1/7/2026, thành phố có 1.662 cơ sở giáo dục với hơn 1,08 triệu người học. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chỉ đạo, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và bảo đảm an ninh, an toàn trong tổ chức các kỳ thi. Với sự chỉ đạo của các cấp, ngành và địa phương, các kỳ thi cơ bản được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, an toàn và đúng tiến độ.

Nổi bật, tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026, Hải Phòng có 208 học sinh đoạt giải, gồm 9 giải Nhất, 67 giải Nhì, 68 giải Ba và 64 giải Khuyến khích; tỷ lệ đạt giải 85,95%, xếp thứ 4 toàn quốc về số lượng giải. Đặc biệt, 9 học sinh được lựa chọn vào vòng tuyển chọn Olympic quốc tế.

Ở kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, có 1.965 học sinh lớp 9 đoạt giải trong tổng số 3.314 thí sinh dự thi; kỳ thi học sinh giỏi bảng B lớp 12 ghi nhận 2.684 học sinh đoạt giải trong tổng số 4.473 thí sinh tham gia. Học sinh thành phố cũng đạt nhiều thành tích tại các sân chơi học thuật, khoa học kỹ thuật, thể thao và giao lưu quốc tế.

Đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, quy mô tăng mạnh với 70.626 học sinh lớp 9, tăng 7.288 em so với năm trước. Sở GD&ĐT tổ chức 104 hội đồng thi vào các trường THPT công lập không chuyên với 62.029 thí sinh đăng ký và 2 hội đồng thi vào trường THPT chuyên với 3.030 thí sinh. Việc đăng ký dự thi trực tuyến được triển khai, tạo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu tuyển sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 57.158 thí sinh đăng ký, được tổ chức tại 106 điểm thi với 2.684 phòng thi, huy động hơn 9.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp. Kết quả, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,31%; điểm trung bình các môn thi đạt 6,4305, xếp thứ 3 toàn quốc. Cả 12 môn thi đều có điểm trung bình cao hơn mức bình quân cả nước.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị tổng kết các kỳ thi.

Ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, để đạt được kết quả trên, Sở GD&ĐT chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, hội đồng thi và các ban chuyên trách; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, rà soát cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp với lực lượng công an, y tế, điện lực, chính quyền địa phương và thanh niên tình nguyện được triển khai đồng bộ, góp phần bảo đảm an toàn cho thí sinh và các khâu tổ chức thi.

Bên cạnh kết quả tích cực, ngành Giáo dục thành phố cũng xác định những khó khăn cần khắc phục, nhất là áp lực về nhân lực và cơ sở vật chất tại các điểm thi, sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, yêu cầu bảo mật ngân hàng câu hỏi và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý chất lượng.

Đổi mới đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất

Năm học 2026–2027, ngành GD&ĐT Hải Phòng xác định chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, hướng tới tổ chức các kỳ thi khoa học, chuyên nghiệp, khách quan, công bằng và an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng đánh giá năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị sớm, tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2027–2028. Sở GD&ĐT tiếp tục đổi mới quy trình tổ chức, nâng cao chất lượng đề thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT TP nhân dịp tổng kết công tác các kỳ thi.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác bảo đảm chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT ngày 7/7/2026. Tính đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn thành phố đạt 63,24%. Để tiến tới mục tiêu từ 90% trở lên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, ngành Giáo dục cần xây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và chủ động tham mưu bố trí nguồn lực.

Các nhiệm vụ khác được tập trung triển khai gồm huy động, phân bổ hiệu quả nguồn lực giáo dục giai đoạn 2026–2030; tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ và cấp văn bằng số; thực hiện công khai, minh bạch thông tin tại các cơ sở giáo dục; triển khai hiệu quả các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, việc khai thác dữ liệu từ các kỳ thi cần gắn chặt với điều chỉnh hoạt động dạy học, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực, hỗ trợ những nhóm học sinh còn hạn chế, từng bước thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các cơ sở giáo dục và khu vực.

Ghi nhận những kết quả ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu ngành Giáo dục thực hiện nghiêm "dạy thật, học thật, đánh giá thật": không đánh giá nhà trường chỉ bằng điểm thi, nhưng cũng không chấp nhận học bạ đẹp mà thi thấp; rà soát, điều chỉnh các chính sách hiện nay theo hướng ưu tiên tạo đòn bẩy khuyến khích những nhân tài thành phố đã đào tạo ở bậc phổ thông và quay trở lại phục vụ thành phố...

Với những kết quả đạt được trong năm học 2025–2026 cùng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm học mới, ngành GD&ĐT Hải Phòng hướng tới nâng cao chất lượng quản lý, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, công bằng, bền vững.

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhân dịp Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các kỳ thi năm học 2025–2026, triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2026–2027, UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các kỳ thi năm học 2025 - 2026.