Hội thảo thu hút đông đảo nhiều nhà làm phim, nhà sản xuất, chuyên gia. (Ảnh: ANH VŨ)

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng "Cửa ngõ điện ảnh" do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức, diễn ra ngày 22/11 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Đưa “cung - cầu” làm phim gặp nhau tại Hải Phòng

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng hiện có hơn 4,6 triệu dân, người dân Hải Phòng rất yêu điện ảnh. Ở đây là một thị trường khán giả tốt. Thành phố có quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước, hội tụ, hội tụ đủ 5 loại hình giao thông: từ sân bay quốc tế, cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện đến các tuyến cao tốc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Hải Phòng đồng sở hữu hai di sản thế giới được UNESCO ghi danh là Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. Thành phố có ga Hải Phòng xây dựng từ năm 1902, được bảo tồn nguyên vẹn kiến trúc và đến nay vẫn đón khách mỗi ngày. Có bưu điện Hải Phòng, có những dãy phố cổ kiến trúc Pháp như căn biệt thự số 70 Võ Thị Sáu là bối cảnh quay phim “Sóng ở đáy sông”. Đặc biệt, Hải Phòng còn lưu giữ ca trù và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, là hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, những câu chuyện văn hóa đang chờ được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khẳng định: “Thành phố không muốn chỉ là nơi cho mượn cảnh quay, chúng tôi mong bản sắc con người, nhịp sống Hải Phòng được đi vào câu chuyện của mỗi bộ phim. Chúng tôi gói lại trong một thông điệp: ‘Một điểm đến, muôn vàn bối cảnh và hạ tầng đồng bộ cho mọi thước phim đỉnh cao’".

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho biết, ý tưởng đầu tiên của Hiệp hội khi xây dựng Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng là làm thế nào để điện ảnh mở đường cho du lịch, đầu tư cùng các ngành kinh tế và dịch vụ. Điều này rất gần với mục tiêu khi Hiệp hội đưa ra sáng kiến và triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index) cách đây đúng 3 năm. Mục tiêu của bộ chỉ số là tìm cách kết nối các nhà làm phim và địa phương trong một mối quan hệ hỗ trợ, hợp tác; từ đó tạo ra những sản phẩm điện ảnh có sức quảng bá mạnh mẽ nhất cho vùng đất, kéo theo sự phát triển của du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ.

Từ tình huống đoàn làm phim đến địa phương và cần tìm hiểu thông tin để làm bối cảnh quay phim, Tiến sĩ Ngô Phương Lan đặt ra câu hỏi cho hội thảo “Hải Phòng và các địa phương cần chuẩn bị những gì để khi có một dự án tìm đến, hai bên có thể cùng đưa ra phương án đưa dự án vào sản xuất; và sau khi đoàn làm phim rời đi, địa phương sẽ giữ lại được những gì?”

Tiến sĩ Ngô Phương Lan đưa ra những câu hỏi cụ thể về nhu cầu của đoàn làm phim, của địa phương, kinh nghiệm tổ chức của các chuyên gia quốc tế… để từ đó các bên có thể “gặp” nhau và cùng nhau góp phần thúc đẩy điện ảnh phát triển, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương…

Bộ chỉ số PAI góp phần kết nối địa phương và nhà làm phim

Tại hội thảo, bà Phan Cẩm Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và chuyên gia tư vấn của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) giới thiệu Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index), sáng kiến do VFDA khởi xướng từ năm 2023 nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, đồng thời giúp nhà làm phim có thêm cơ sở khi tìm kiếm và lựa chọn bối cảnh.

Bộ chỉ số PAI đã chứng tỏ sức thu hút đối với địa phương. (Ảnh: ANH VŨ)

Từ 10 địa phương tham gia PAI tại Phú Yên năm 2023, con số này tăng lên 37 địa phương vào năm 2024. Đến năm 2026, PAI tiếp tục được phát triển thành nền tảng paivietnam.vn, với dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố, hơn 1.000 bối cảnh quay, hỗ trợ tra cứu thông tin bối cảnh, điều kiện khai thác, thủ tục, chính sách hỗ trợ và đầu mối liên hệ bằng 6 ngôn ngữ.

Hướng phát triển này cũng phù hợp tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh.

Từ kỳ PAI đầu tiên tổ chức tại Phú Yên năm 2023, những kết nối giữa địa phương và các nhà làm phim đã từng bước được mở rộng và đi vào các dự án cụ thể. Trong đó có “Ngày xưa có một chuyện tình” do HKFilm sản xuất, với nhiều bối cảnh tại Phú Yên; “Love in Vietnam”, dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam-Ấn Độ với các cảnh quay tại nhiều địa danh ở Việt Nam; và “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” do BHD sản xuất, được thực hiện tại Ninh Bình trong khuôn khổ hợp tác giữa địa phương và VFDA.

Các diễn giả tại hội thảo. (Ảnh: ANH VŨ)

Tại 3 phiên làm việc còn lại, các diễn giả đã trao đổi về tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những hỗ trợ về cơ chế, thủ tục của địa phương dành cho các đoàn làm phim, những hỗ trợ mà các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ dành cho các đoàn làm phim, cũng như những mong muốn của các nhà làm phim, nhà sản xuất.

Mục tiêu lớn nhất để Hải Phòng cũng như 15 địa phương còn lại tại sự kiện Diễn đàn đạt được, như lời Tiến sĩ Ngô Phương Lan: “Khi một nhà làm phim tìm được lý do để trở lại, và mỗi lần họ trở lại lại có thêm người Hải Phòng đủ kinh nghiệm để làm việc cùng đoàn phim, khi ấy chúng ta có thể khẳng định Hải Phòng đang xây dựng thành công một hệ sinh thái điện ảnh”.