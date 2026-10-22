Hải Phòng: Một nam sinh lớp 8 nhặt được ví tiền chủ động giao nộp công an

Trước đó, vào trưa 19.9.2026, trên đường đi học về, em Phạm Hải Nam, học sinh lớp 8B6, nhặt được một chiếc ví gần khu vực tái định cư Đằng Lâm, phường Hải An. Bên trong ví có 8,7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, gồm giấy phép lái xe ô tô và giấy đăng ký xe máy.

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị, Nam đã mang chiếc ví đến Công an phường Hải An giao nộp, nhờ tìm người đánh mất để trả lại.

Hành động giao nộp ví tiền của Phạm Hải Nam được khen ngợi, biểu dương

Từ thông tin trên giấy phép lái xe, Công an phường Hải An đã liên hệ với anh Nguyễn Cao Cường, người đứng tên giấy tờ trong ví. Sau khi xác minh, lực lượng công an phối hợp với Hải Nam trao trả đầy đủ số tiền và giấy tờ cho anh Cường.

Ghi nhận hành động đẹp này, ngày 19.10.2026, Công an phường Hải An có văn bản gửi Trường THCS Lê Lợi, đề nghị biểu dương, nêu gương Hải Nam và tuyên truyền việc làm ý nghĩa của em đến toàn thể học sinh để cùng học tập, noi theo.

Nhận xét về học trò của mình, cô Lê Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 8B6 cho biết, Hải Nam là học sinh ngoan, nhanh nhẹn và trung thực. Khi nhặt được chiếc ví có số tiền lớn cùng nhiều giấy tờ quan trọng, em đã chủ động mang đến cơ quan công an để tìm người đánh mất và trả lại.

Theo cô Thu, đây là hành động đáng trân trọng, thể hiện phẩm chất tốt đẹp của học sinh, đồng thời cho thấy những giá trị đạo đức được giáo dục từ gia đình và nhà trường.