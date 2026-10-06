Hải Phòng: Một Đại uý bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ

Trước đó, khoảng 11h03 ngày 5.10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km104+700 QL5 (phường Đông Hải, Hải Phòng), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện N.S.H (SN 1999, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) điều khiển xe mô tô 15G1-378.98 chở H.V.D (SN 1999, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) đi sai làn đường.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, N.S.H không chấp hành mà cố tình lao thẳng phương tiện vào vị trí đại úy Vũ Sơn Tùng, khiến đại uý ngã ra đường, gãy xương cẳng chân và trật khớp cổ chân phải.

Tổ công tác đã khống chế 2 đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm; đồng thời đưa đại úy Vũ Sơn Tùng đi phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng hỏi thăm Đại uý Vũ Sơn Tùng

Thăm đại úy Vũ Sơn Tùng tại bệnh viện, đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ, Cảnh sát giao thông và chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông số 3 biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật của Tổ công tác và cá nhân đại úy Vũ Sơn Tùng, động viên đại úy Vũ Sơn Tùng yên tâm điều trị để sớm trở lại công tác.

Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ điều trị tốt nhất cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ theo đúng quy định.