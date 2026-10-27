Hải Phòng mở rộng môi trường sử dụng tiếng Anh cho học sinh THCS

Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ dành cho học sinh khối 6.

Tạo môi trường sử dụng tiếng Anh từ những hoạt động gần gũi

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, tiếng Anh ngày càng trở thành công cụ quan trọng để tiếp cận tri thức, phát triển năng lực học tập và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân vừa ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh.

Tại Hải Phòng, cùng với định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nhiều cơ sở giáo dục đang chủ động đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường thực hành ngoại ngữ gắn với các hoạt động giáo dục đa dạng.

Theo bà Trần Thị Thuý Nga, Hiệu trưởng Trường THCS An Dương, phường An Dương, thay vì giới hạn tiếng Anh trong các tiết học trên lớp, nhà trường chú trọng mở rộng không gian sử dụng ngoại ngữ thông qua hệ thống câu lạc bộ liên môn.

Câu lạc bộ Toán tiếng Anh do thầy Lê Thế Mạnh và cô Vũ Thị Liên phụ trách đã tạo cơ hội để học sinh tiếp cận các bài toán logic bằng tiếng Anh, qua đó rèn luyện khả năng diễn đạt, tư duy toán học và sử dụng thuật ngữ chuyên môn.

Trong câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh, cô Vũ Thị Vân và cô Nguyễn Thị Tố Quyên đã hướng dẫn học sinh làm quen với thuật ngữ thuộc các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh học thông qua bài học trực quan và hoạt động thực hành. Một số nội dung tiếng Anh chuyên ngành cũng được lồng ghép vào các tiết học, giúp học sinh hình thành vốn từ cơ bản và từng bước tiếp cận kiến thức liên môn bằng ngoại ngữ.

Trường THCS An Dương chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp qua các hoạt động giáo dục.

Bên cạnh hoạt động học thuật, Trường THCS An Dương chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp qua các cuộc thi tranh biện giữa các khối lớp. Học sinh có cơ hội trình bày quan điểm, phản hồi ý kiến và bảo vệ lập luận bằng tiếng Anh, qua đó phát triển tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và sự tự tin trước đám đông.

Môi trường giao tiếp thân thiện cũng được xây dựng trong sinh hoạt hằng ngày. Học sinh được khuyến khích sử dụng những câu tiếng Anh ngắn trong giao tiếp với bạn bè, tham gia trò chơi tương tác, giải đố và xem các video theo chủ đề trong giờ hoạt động trải nghiệm.

Việc coi trọng sự tiến bộ thay vì quá nhấn mạnh lỗi sai giúp các em giảm tâm lý e ngại, chủ động thực hành ngoại ngữ. Việc đa dạng các hoạt động cho thấy nhà trường đang nỗ lực đưa tiếng Anh ra khỏi khuôn khổ một môn học riêng biệt, từng bước trở thành phương tiện giao tiếp và hỗ trợ học tập trong môi trường học đường.

Đổi mới hình thức, phát huy năng lực học sinh

Dù mới ra mắt nhưng mô hình câu lạc bộ các môn học bằng tiếng Anh của Trường THCS Tô Hiệu, phường Lê Chân thu hút được đông đảo học sinh tham gia.

Theo ông Hà Huy Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, ngày 23/10, nhà trường tổ chức chương trình ra mắt câu lạc bộ dành cho học sinh khối 6 với chủ đề “Our School – Trường học của chúng ta”, mở đầu cho kế hoạch tổ chức hoạt động theo từng khối lớp trong năm học 2026–2027.

Việc tăng cường sử dụng tiếng Anh trong môi trường học đường cần được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế. Nhà trường không hướng tới những hoạt động trình diễn đơn lẻ mà chú trọng tạo cơ hội để học sinh sử dụng ngoại ngữ trong các nhiệm vụ học tập cụ thể, gắn với môn học, văn hóa, nghệ thuật và đời sống.

Năng lực tiếng Anh của học sinh chưa đồng đều, vì thế nhà trường lựa chọn cách làm từ dễ đến khó, từ chủ đề quen thuộc đến những nhiệm vụ học tập rộng hơn. Tiếng Anh được sử dụng ở mức phù hợp, kết hợp tiếng Việt khi cần thiết để bảo đảm học sinh hiểu nội dung, tham gia hoạt động và có cơ hội tiến bộ.

Học sinh được tìm hiểu và thể hiện nét văn hoá địa phương bằng tiếng Anh.

Chủ đề “Our School” được xây dựng theo mạch quá khứ, hiện tại và tương lai, giúp học sinh lớp 6 vừa tìm hiểu truyền thống, vừa rèn luyện khả năng giao tiếp và thể hiện ý tưởng về mái trường.

Trong phần School Challenge, học sinh tham gia trò chơi tương tác song ngữ tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của liệt sĩ Tô Hiệu và những dấu mốc xây dựng, phát triển của nhà trường. Qua đó, tiếng Anh được kết nối với giáo dục lịch sử, truyền thống và tình yêu quê hương.

Ở hoạt động My School Tour, học sinh sử dụng video kết hợp sân khấu hóa để giới thiệu thành phố Hải Phòng, khuôn viên trường, phòng học thông minh, thư viện, góc tiếng Anh và các hoạt động giáo dục tiêu biểu. Quá trình thực hiện giúp các em rèn luyện phát âm, giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng xây dựng sản phẩm số.

Đặc biệt, tại phần School Design, học sinh trình bày ý tưởng về trường học tương lai theo ba hướng: trường học quốc tế, trường học xanh và trường học công nghệ cao. Các nhóm thể hiện ý tưởng bằng thuyết trình, thơ, múa và hát bằng tiếng Anh.

Để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, giáo viên là người định hướng chủ đề, kiểm tra nội dung và ngôn ngữ; học sinh chủ động phát triển ý tưởng, lựa chọn, ứng dụng AI vào chỉnh sửa sản phẩm, luyện tập và trực tiếp biểu diễn. Qua đó, các em không chỉ thực hành tiếng Anh mà còn bước đầu hình thành năng lực số và ý thức sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Điểm đáng chú ý của mô hình là học sinh được tham gia bằng nhiều hình thức phù hợp với năng lực, sở trường như: dẫn chương trình, thuyết trình, xây dựng video, biểu diễn hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Theo định hướng của nhà trường, sau hoạt động mở đầu dành cho khối 6, các câu lạc bộ sẽ tiếp tục được triển khai theo từng khối lớp với chủ đề phù hợp lứa tuổi. Mỗi khối dự kiến có khoảng ba buổi sinh hoạt trong một học kỳ, với hình thức và nội dung được điều chỉnh trên cơ sở mức độ tham gia, khả năng thực hiện và sự tiến bộ của học sinh.

Từ những câu lạc bộ liên môn, trò chơi học tập đến các sản phẩm sáng tạo bằng tiếng Anh, các trường học tại Hải Phòng đang từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận ngoại ngữ cho học sinh. Đây là nền tảng để tiếng Anh dần hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị hành trang hội nhập cho thế hệ trẻ thành phố Cảng.