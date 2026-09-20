Hải Phòng: Mở rộng không gian ẩm thực và trải nghiệm văn hóa đêm

Công viên An Biên - 53 Lạch Tray. Ảnh nguồn Internet

Không gian thử nghiệm được ấn định tên gọi chính thức: “Tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm khu vực số 53 Lạch Tray, phường Gia Viên”. Đề án tập trung quy hoạch trục đường kết nối từ Lạch Tray ra bờ hồ An Biên, bao phủ dải đất giữa Cung Văn hóa Thiếu nhi, Đài Liệt sĩ thành phố, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp cùng tuyến đường ven hồ phía sau đài tưởng niệm. Mô hình sẽ đón khách từ 17h00 đến 24h00 hằng ngày, kéo dài trọn vẹn 6 tháng (từ 15/10/2026 đến 15/4/2027).

Lãnh đạo UBND thành phố giao UBND phường Gia Viên chịu trách nhiệm hoàn thiện, phê duyệt và trực tiếp vận hành Đề án tuyến phố đêm theo quy định. Đơn vị phải chủ động ban hành Quy chế phối hợp quản lý, đồng thời xây dựng các phương án sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, phân luồng giao thông và PCCC để phối hợp cùng Công an thành phố triển khai. Các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại đây cũng bắt buộc phải gửi hồ sơ thông tin chi tiết về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước thời điểm biểu diễn.

Kết quả triển khai thí điểm tuyến phố đêm tại phường Gia Viên sẽ được Sở Tài chính tổng hợp từ báo cáo của địa phương để tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo giai đoạn kế tiếp. Đề án ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của nhiều cơ quan: UBND phường Gia Viên giữ vai trò đầu mối phối hợp bảo đảm an ninh, hiệu quả; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng hành ở mảng sự kiện nghệ thuật; Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp hỗ trợ các cơ sở sản xuất, chủ thể OCOP giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Công tác chuẩn bị cho Tuyến phố thương mại, văn hóa và ẩm thực đêm 53 Lạch Tray ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị. Bên cạnh lực lượng công an chăm lo trật tự an toàn giao thông, an ninh PCCC và ngành xây dựng bảo đảm mỹ quan, kỹ thuật hạ tầng, các cơ quan chuyên môn khác cùng rà soát chặt chẽ an toàn thực phẩm, ngân sách và truyền thông đối ngoại. Các tổ chức đoàn thể như Thành đoàn, Hội Phụ nữ, Hiệp hội Du lịch cùng các xã, phường liên quan cũng tích cực hưởng ứng với hàng loạt chương trình trình diễn nghệ thuật và sản phẩm OCOP độc đáo. Đề án này mang ý nghĩa chiến lược đối với phường Gia Viên - nơi dịch vụ - thương mại là ngành kinh tế mũi nhọn(chiếm 90% cơ cấu) - nhằm biến thế mạnh văn hóa - ẩm thực sẵn có thành động lực tăng trưởng kinh tế ban đêm.

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