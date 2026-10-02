Hải Phòng mở rộng kết nối, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn ra thị trường

Đại biểu tham quan gian hàng của Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Tối 1/10, tại Hải Phòng, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026.

Phát biểu tại hội chợ, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh, khu vực phía Bắc là không gian kinh tế, công nghiệp lớn, vừa có các trung tâm chế biến, chế tạo phát triển, vừa có nhiều địa phương có thế mạnh về nông, lâm sản, khoáng sản, nghề và làng nghề giàu tiềm năng truyền thống.

Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến logistics và thị trường, qua đó chuyển hóa tiềm năng thành năng suất, giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng cho công nghiệp địa phương.

Trong tiến trình đó, khuyến công có vai trò rất thiết thực, không chỉ hỗ trợ máy móc, thiết bị cho từng cơ sở sản xuất mà cần hướng tới tạo thêm năng lực sản xuất, nâng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho công nghiệp nông thôn.

Cùng với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xúc tiến thương mại là những mắt xích quan trọng để đưa sản phẩm đến thị trường, mở rộng đơn hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Với ý nghĩa đó, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 là hoạt động quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, thành tựu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà cần thực sự trở thành không gian kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm.

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm tiêu biểu tại hội chợ. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, hội chợ là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện ngành công thương năm 2026 tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đồng thời là dịp để Hải Phòng tăng cường kết nối với các tỉnh, thành phố trong quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Hội chợ được tổ chức với quy mô 492 gian hàng, trong đó khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có khoảng 250 gian hàng triển lãm, giới thiệu những thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực.

Đây không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là không gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối cung cầu và mở rộng thị trường, đồng thời giúp các địa phương giới thiệu những sản phẩm có thế mạnh, đặc trưng của mình tới người tiêu dùng và các hệ thống phân phối.

Theo ông Nguyễn Hoàng Long, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng, nguồn gốc, mẫu mã, khả năng truy xuất và phương thức tiếp cận người tiêu dùng, các cơ sở công nghiệp nông thôn cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đồng thời đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Hội chợ là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất giới thiệu những sản phẩm mình đang có và tìm hiểu nhu cầu thị trường, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng hệ thống phân phối và tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

Sở Công Thương Hải Phòng mong muốn các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với Hải Phòng trong hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó hình thành thêm nhiều mối liên kết thực chất giữa sản xuất và thị trường, giữa các doanh nghiệp và giữa các địa phương.

Hội chợ diễn ra từ 1-7/10.