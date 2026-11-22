Tối 22.11, tại Hải Phòng, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu” đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình

Cùng dự có các ông: Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP. Hải Phòng và đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật.

Chương trình do UBND TP. Hải Phòng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, là sự kiện chính trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh”, diễn ra từ ngày 21-23.11.2026. Sự kiện cũng hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Từ tiềm năng cảnh quan, di sản đến cam kết đồng hành

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, Hải Phòng có nhiều lợi thế để phát triển hoạt động sản xuất điện ảnh, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị đến hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Thành phố hiện có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó có hai di sản thế giới liên tỉnh là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; cùng hai di sản văn hóa phi vật thể thế giới là Nghệ thuật Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Từ vẻ đẹp biển đảo Cát Bà, những quần thể di tích giàu giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh như Côn Sơn - Kiếp Bạc, An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương đến bến tàu không số K15, những công trình kiến trúc Pháp, những con đường hoa phượng đỏ, hệ thống cảng biển và các cây cầu hiện đại, Hải Phòng sở hữu nguồn chất liệu phong phú, có thể đáp ứng yêu cầu sáng tạo của nhiều thể loại phim.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tham dự chương trình

Đáng chú ý, sự giao thoa giữa thiên nhiên, di sản, văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại tạo nên những sắc thái riêng, giúp Hải Phòng không chỉ có lợi thế về bối cảnh mà còn có khả năng trở thành không gian kể chuyện giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Mỗi vùng đất, công trình, di tích hay lát cắt đời sống đều có thể gợi mở những câu chuyện riêng về lịch sử, con người và hành trình phát triển của thành phố Cảng.

Cùng với nguồn tài nguyên văn hóa, cảnh quan, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không là một lợi thế quan trọng.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hệ thống cảng biển quốc tế cùng mạng lưới giao thông kết nối với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng tạo thuận lợi cho việc di chuyển nhân lực, vận chuyển thiết bị, tổ chức sản xuất. Hệ thống lưu trú, dịch vụ, du lịch, thương mại và vận tải phát triển cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của các đoàn làm phim.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, tiềm năng và lợi thế mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn đối với các hãng phim, nhà sản xuất trong nước và quốc tế, điều quan trọng là phải xây dựng được môi trường hợp tác thuận lợi, có cơ chế hỗ trợ cụ thể và sự đồng hành thực chất của chính quyền địa phương.

Đây cũng là mục tiêu Hải Phòng hướng tới khi chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” năm 2026 cùng chương trình Gala nghệ thuật. Thông qua các hoạt động này, thành phố mong muốn giới thiệu những lợi thế, tiềm năng, đồng thời kết nối với cộng đồng điện ảnh, mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút các dự án sản xuất phim.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi, chủ động đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân và nhà làm phim trong quá trình triển khai dự án điện ảnh. Thành phố không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách mà còn bằng quyết tâm hỗ trợ thiết thực, góp phần đưa các dự án điện ảnh và hoạt động công nghiệp văn hóa đến với Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình

Kể câu chuyện thành phố Cảng bằng ngôn ngữ điện ảnh và nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật được xây dựng như một hành trình từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, kể câu chuyện về mối gắn bó giữa Hải Phòng với điện ảnh và nghệ thuật qua nhiều thế hệ.

Chương trình gồm ba phần: “Hải Phòng trong những thước phim”, “Những tài năng từ Hải Phòng” và “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh”.

Ở phần đầu, khán giả được trở lại với những bộ phim, ca khúc từng ghi dấu hình ảnh thành phố Cảng, như Khói trắng, Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm; đồng thời gặp lại dấu ấn quốc tế của bộ phim Kong: Skull Island, tác phẩm từng lựa chọn vịnh Lan Hạ làm bối cảnh.

Các ca khúc Bài hát của người thợ trẻ, Hải Phòng tuổi thơ tôi, Lời yêu xưa, Bến cảng quê hương tôi cùng những giai điệu về thành phố Hoa Phượng Đỏ tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt.

Một điểm nhấn là cuộc hội ngộ các nghệ sĩ từng tham gia bộ phim Sóng ở đáy sông gồm NSƯT, đạo diễn Lê Đức Tiến, NSND Xuân Bắc, NSƯT Kim Oanh và nghệ sĩ Minh Nguyệt.

Qua những câu chuyện về nhân vật Núi, Mây, Biển và kỷ niệm làm phim, các nghệ sĩ cùng nhìn lại dấu ấn của tác phẩm sau hơn một phần tư thế kỷ. Cuộc hội ngộ không chỉ gợi lại ký ức của nhiều thế hệ khán giả mà còn cho thấy vai trò của điện ảnh trong lưu giữ hình ảnh, tính cách con người và ký ức một vùng đất.

Phần hai dành để tôn vinh những văn nghệ sĩ sinh ra, trưởng thành hoặc có sự gắn bó sâu sắc với Hải Phòng. Qua clip “Mang theo thành phố quê hương” và cuộc giao lưu với NSND Trần Lực, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Phượng Vũ, những câu chuyện về tình yêu quê hương, chất liệu văn hóa và nguồn cảm hứng sáng tạo được chia sẻ với nhiều góc nhìn.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Các tiết mục âm nhạc như Anh ở nơi đâu (nhạc phim Truyền thuyết về Quán Tiên) và liên khúc Chiều trên bến cảng – Thành phố hoa thắp lửa tiếp nối mạch cảm xúc về thành phố Cảng.

Hướng tới tương lai, phần ba “Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh” tập trung gợi mở cơ hội khai thác những lợi thế về cảnh quan biển đảo, đô thị cảng, công nghiệp, kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nhịp sống đương đại của Hải Phòng cho các dự án điện ảnh mới.

Đáng chú ý, cuộc giao lưu với nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan, nhà sáng lập HKFilm và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã mang đến góc nhìn từ những người làm nghề về nguồn cảm hứng sáng tạo từ vùng đất, con người Hải Phòng cũng như kỳ vọng đưa thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Gala còn có sự tham gia của Pauline Chan, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đến từ Australia. Từng thực hiện bộ phim Traps tại Việt Nam, nữ đạo diễn hiện trở lại để phát triển dự án điện ảnh mới mang tên Mango Tree và đang tìm kiếm bối cảnh thực hiện tại Việt Nam.

Đoàn phim "Sóng ở đáy sông" giao lưu cùng khán giả

Chia sẻ tại chương trình, bà đề cập đến những thay đổi của Việt Nam qua góc nhìn của một nhà làm phim quốc tế, đồng thời trao đổi về các điều kiện cần thiết để một địa phương có thể thu hút đoàn phim nước ngoài. Đây cũng là gợi mở về cơ hội để Hải Phòng tham gia sâu hơn vào các dự án hợp tác sản xuất điện ảnh quốc tế.

Khép lại chương trình là tiết mục “Hải Phòng quê hương tôi – Việt Nam tinh hoa”, với sự tham gia của NSND Khánh Hòa, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, Phượng Vũ, Ali Hoàng Dương cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng.

Không chỉ là chương trình nghệ thuật nhìn lại những dấu ấn điện ảnh, Gala còn tiếp nối tinh thần kết nối của Diễn đàn “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Từ giới thiệu phim, triển lãm bối cảnh, Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI, hội thảo chuyên môn đến chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh, các hoạt động cùng hướng tới mục tiêu đưa tiềm năng địa phương đến gần hơn với nhu cầu thực tế của cộng đồng làm phim.

Thông điệp “Hải Phòng – Nơi những câu chuyện bắt đầu” vì thế không chỉ gợi nhắc những ký ức đã được lưu giữ trên màn ảnh, mà còn thể hiện khát vọng mở ra những hành trình sáng tạo mới, đưa Hải Phòng trở thành điểm đến của các nhà làm phim, góp phần kết nối điện ảnh với văn hóa, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo.