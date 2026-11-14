Hải Phòng mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Phối cảnh tổng thể cụm công nghiệp An Phụ - Ảnh: CĐT

Phát biểu tại sự kiện xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp An Phụ với chủ đề “Điểm đến đầu tư sản xuất mới tại Hải Phòng” do Công ty DTJ Industrial tổ chức ngày 12/11/2026, ông Phạm Tuấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, chia sẻ: Hải Phòng có vị trí chiến lược trong chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu chuyển hàng hóa khu vực phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế và một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng tăng 15,13%, duy trì đà tăng trưởng hai con số và đạt mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp. Trong cơ cấu công nghiệp, lĩnh vực chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 97%, tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố.

Thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026–2035 của Chính phủ, Hải Phòng đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố giai đoạn 2026–2035. Trọng tâm là nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI. Những định hướng này tiếp tục khẳng định nhu cầu phát triển các không gian sản xuất công nghiệp có quy hoạch bài bản, đáp ứng yêu cầu đầu tư và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp.

“Hiện, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng có nhu cầu về địa điểm sản xuất có hạ tầng đồng bộ, diện tích phù hợp, chi phí hợp lý và kết nối thuận tiện. Trong bối cảnh đó, hệ thống cụm công nghiệp là không gian quan trọng để tạo lập mặt bằng, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương”, lãnh đạo Sở Công Thương nhận định.

Tại sự kiện, đại diện Chính quyền và đơn vị tổ chức cũng đã giới thiệu về Cụm công nghiệp An Phụ, phân tích sâu những lợi thế, cơ hội đầu tư dành cho doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm mặt bằng sản xuất, mở rộng quy mô hoặc dịch chuyển nhà máy tới đây. Dự án này có tổng diện tích 47,4 ha với hệ thống hạ tầng đồng bộ, thuộc địa bàn phường Trần Liễu và phường Kinh Môn, TP. Hải Phòng.

Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, cho biết Chính quyền địa phương luôn sát cánh cùng doanh nghiệp - Ảnh: DTJ

Theo quy hoạch tổng thể, Cụm công nghiệp An Phụ bố trí 29 lô đất xây dựng nhà máy, mỗi lô rộng từ 5.000 - 18.000 m2, cùng 05 lô đất điều hành và dịch vụ. Với phương án phân chia lô đất đa dạng, dự án tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn mặt bằng phù hợp quy mô sản xuất và kế hoạch phát triển dài hạn.

Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch UBND phường Trần Liễu, cho biết Cụm công nghiệp An Phụ ưu tiên thu hút các lĩnh vực sản xuất phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp và yêu cầu bảo vệ môi trường, bao gồm: chế biến nông sản, thực phẩm; điện, điện tử, kỹ thuật cao; cơ khí chế tạo, máy móc; công nghiệp hỗ trợ; giày dép; gỗ, giấy, bao bì, nhựa; dược phẩm, nội thất; logistics; nhà xưởng xây sẵn.

Chính quyền phường xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp là trách nhiệm thường xuyên. UBND phường Trần Liễu tập trung vào ba nội dung trọng tâm: chủ động tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh; xây dựng môi trường đầu tư an toàn, ổn định, công khai và minh bạch; đồng thời gắn phát triển công nghiệp với lợi ích lâu dài của địa phương, từng bước hình thành môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định và bền vững tại khu vực.

Ở góc độ chủ đầu tư và đơn vị xúc tiến, ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Newland, Chi nhánh Hải Dương; bà Trần Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc DTJ Industrial, đều bày tỏ kỳ vọng với sự đồng hành của Chính quyền địa phương, dự án này sẽ thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đến đầu tư. Qua đó, tạo thêm việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nơi đây.

"Với vai trò là đầu mối xúc tiến đầu tư và phân phối độc quyền dự án, DTJ Industrial không chỉ cung cấp thông tin mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp, chính sách và phương án triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế. Với trách nhiệm của chủ đầu tư, Newland sẽ sát cánh cùng các doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện thủ tục, triển khai xây dựng nhà máy cho đến khi dự án được đưa vào hoạt động sản xuất, kinh doanh", bà Trần Thị Thu Hiền thông tin thêm.