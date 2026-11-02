Hải Phòng mở không gian phát triển, tạo lực đẩy tăng trưởng mới

Hoạt động xếp dỡ hàng hóa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu, cần khơi thông các nguồn lực, biến chủ trương thành kết quả cụ thể cùng chuyển động thực chất từ mỗi địa phương.

Tại Hải Phòng, không gian phát triển sau hợp nhất mở ra cơ hội tăng trưởng, đồng thời đặt ra bài toán về tiến độ đầu tư, kết nối hạ tầng và sinh kế người dân.

Từ những công trường ở cơ sở

Tháng 11/2026, tại xã Kiến Hưng, phía Nam thành phố Hải Phòng, công trường Cụm công nghiệp Tân Trào đang thi công hạ tầng kỹ thuật. Sau ba tháng khởi công, dự án triển khai đúng kế hoạch, hướng tới hoàn thành vào tháng 10/2027.

Anh Hoàng Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng công trình Cụm công nghiệp Tân Trào thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai Anh cho biết, nhà thầu được chủ đầu tư bàn giao toàn bộ gần 50ha mặt bằng sạch. Khối lượng thi công hiện khoảng 30%, đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng hợp đồng.

Quy mô 49,97ha, tổng mức đầu tư hơn 680 tỷ đồng, dự án sẽ bổ sung quỹ đất sản xuất tập trung với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp. Người dân có đất trong phạm vi dự án đã đồng thuận, ủng hộ triển khai.

Tuy nhiên, câu chuyện về việc làm, thu nhập và môi trường cũng đặt ra khi đất nông nghiệp chuyển đổi sang công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết, một số người dân ban đầu băn khoăn do chưa đủ thông tin. Nhưng việc lắng nghe, tuyên truyền, đối thoại, giải thích của chính quyền đã tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và các vấn đề trong đời sống.

Nằm trong Khu kinh tế ven biển phía nam của Hải Phòng, Kiến Hưng được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Theo quy hoạch, xã có trên 500ha đất công nghiệp, trong đó Khu công nghiệp Tân Trào rộng 226ha, Cụm công nghiệp Tân Trào là 49,97ha.

“Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Kiến Hưng triển khai các dự án lớn này. Cụm công nghiệp Tân Trào đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn Khu công nghiệp đạt 98%. Diện tích còn lại sẽ giải quyết trong năm nay,” ông Phạm Văn Định cho biết.

Một khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng. (Nguồn: TTXVN)

Cùng với thu hút doanh nghiệp và tạo việc làm, địa phương sẽ rà soát quy hoạch, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; chú trọng giáo dục đào tạo và đánh giá chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế khi các dự án đi vào hoạt động.

Với 2,8 vạn dân, thu nhập bình quân hiện khoảng 90 triệu đồng/người/năm, Kiến Hưng đặt mục tiêu năm 2030 đạt 140 triệu đồng/người, gắn với chuyển đổi việc làm và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới.

Cách Kiến Hưng khoảng 55km về phía tây, xã Hải Hưng cũng trong quá trình chuyển đổi tương tự. Hai dự án Khu công nghiệp Thanh Miện 1, Thanh Miện 2 với tổng diện tích hơn 200 ha được kỳ vọng thu hút đầu tư, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và góp phần giảm nghèo ở xã thuần nông này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hưng Phạm Văn Hạnh cho biết, để đảm bảo quyền lợi người dân có đất thu hồi, chuẩn bị điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định đời sống, địa phương đã thống kê diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và rà soát tài sản trên đất, chủ động chuẩn bị giải phóng mặt bằng khi được thành phố phê duyệt.

“Các chính sách phát triển kinh tế, bồi thường và giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch. Chúng tôi chú trọng tuyên truyền, đối thoại với người dân và doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi khi triển khai dự án trên địa bàn,” ông Phạm Văn Hạnh nhấn mạnh.

Không gian rộng hơn, áp lực lớn hơn

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, quy mô khoảng 5.300ha trên địa bàn 6 xã, cùng Khu kinh tế ven biển phía Nam và các khu công nghiệp tại Kiến Hưng, Hải Hưng đang mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có điều kiện kết nối lợi thế công nghiệp, cảng biển, thương mại, dịch vụ, logistics, hình thành các động lực tăng trưởng bổ trợ nhau.

Trong 9 tháng năm 2026, GDP cả nước tăng 9,01%, GRDP của Hải Phòng tăng 12,08%, cao nhất trong 6 năm và đứng thứ ba cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố tăng 15,23%.

Nhưng để tăng trưởng cả năm 13%, thành phố cần đạt mức tăng ít nhất là 15,5% những tháng cuối năm. Theo Thành ủy Hải Phòng, đây là thách thức lớn khi tốc độ tăng trưởng công nghiệp và thu ngân sách tại một số địa phương chưa đều; còn 12 nhiệm vụ lớn và 37 nhiệm vụ thành phần chậm tiến độ.

Cảng Hoàng Diệu Chùa Vẽ-Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN phát)

Kết quả đạt được cho thấy dư địa phát triển, nhưng áp lực hoàn thành mục tiêu đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ và nâng hiệu quả tổ chức thực hiện. Hải Phòng hiện có 50 khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố thành lập hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp, khởi công 9 khu công nghiệp; riêng quý 3, 4 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp được khởi công với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng. Khu thương mại tự do cũng bắt đầu quá trình đi vào hoạt động.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Văn Hưng cho biết, Khu thương mại tự do có quy mô khoảng 6.200ha, gồm 3 địa điểm không liền kề. Hai địa điểm thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải đã có hạ tầng, mặt bằng để thu hút đầu tư; nơi còn lại nằm trong Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng

“Thành phố đang xây dựng bộ thủ tục hành chính riêng theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian xử lý, xác định danh mục ngành nghề ưu đãi, khuyến khích đầu tư. Với các cơ chế, chính sách đặc thù, Khu thương mại tự do hướng tới thu hút những ngành có hàm lượng công nghệ, chất xám cao, tạo động lực phát triển mới cho Hải Phòng và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước,” ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.

Nối công nghiệp với cảng biển

Hiệu quả các dự án, dòng vốn đầu tư cần được nhìn từ năng lực sản xuất, việc làm tạo ra và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Với Hải Phòng, bài toán sau hợp nhất là phát huy thế mạnh công nghiệp phía tây, kết nối với lợi thế cảng biển và giao thương quốc tế phía đông, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực.

Tại Cảng Tân Vũ, ông Nguyễn Bách Khoa, Phó Giám đốc Cảng Tân Vũ cho biết luồng tàu đã được nạo vét đạt độ sâu -8,5m; độ sâu trước bến tăng từ 9,5m lên 10,2m. Trong 9 tháng năm 2026, cảng đạt sản lượng 15 triệu tấn hàng hóa, 820.000 TEU; doanh thu 1.115 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 700 tỷ đồng. So với cùng kỳ, sản lượng tăng 5%, doanh thu và lợi nhuận tăng 15%.

Cùng với các cảng Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Đình Vũ và các bến tại Lạch Huyện, Tân Vũ giúp kết nối hoạt động sản xuất với thị trường trong nước, quốc tế. Việc cải thiện luồng tàu, phát triển các tuyến giao thông kết nối Đông-Tây và kế hoạch phát triển các bến Lạch Huyện từ số 7 đến số 10 mở thêm dư địa cho logistics.

Cảng Quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Khi thành phố hình thành không gian công nghiệp quy mô lớn, Cảng Hải Phòng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp ngay từ khi hình thành chuỗi cung ứng tại thành phố, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ cảng, logistics,” ông Nguyễn Bách Khoa khẳng định.

Theo ông Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh, Tiếp thị và Dịch vụ khách hàng DEEP C, đơn vị đã gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Hải Phòng chuyển biến rõ rệt những năm gần đây. Nhưng yêu cầu của nhà đầu tư hiện nay đã thay đổi. Trọng tâm là hình thành hệ sinh thái công nghiệp tích hợp, kết nối các khu công nghiệp với logistics, nhà cung ứng, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cơ sở đào tạo nghề.

“Mở rộng địa giới và triển khai các khu công nghiệp mới tạo thêm điều kiện để Hải Phòng phát triển hệ sinh thái này. Đặc biệt, Khu thương mại tự do mở thêm không gian cho thương mại quốc tế, tạo động lực mới cho hệ sinh thái kinh doanh của thành phố,” ông Koen Soenens chia sẻ./.