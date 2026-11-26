Đồng hành với nhiều hộ nông dân cùng vươn lên

Tọa lạc tại thôn Nam Cầu, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng, Hợp tác xã Tân Minh Đức thành lập năm 2014 và đến nay trở thành một đơn vị lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mục tiêu sản xuất, kết nối các hộ sản xuất trên địa bàn, cung cấp vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho thành viên.

Theo thông tin từ Tân Minh Đức, các lĩnh vực kinh doanh chính của Hợp tác xã bao gồm cung cấp giống cây trồng; cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chuyển giao công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng; dịch vụ bao tiêu và kinh doanh nông nông sản cho thành viên...

Trong lĩnh nông nghiệp, Hợp tác xã Tân Minh Đức tập trung phát triển các mô hình sản xuất công nghệ cao. Sau 12 năm thành lập Hợp tác xã, đã mở rộng được diện tích lên hơn 80 ha với 189 thành viên, hộ gia đình.

Tân Minh Đức hiện cũng là hợp tác xã có diện tích nhà màng, nhà lưới lớn nhất thành phố Hải Phòng, đồng thời liên kết, giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã, khu vực lân cận trong việc chuyển giao kỹ thuật canh tác, bao tiêu các sản phẩm rau màu.

Hiện Hợp tác xã Tân Minh Đức sản xuất, canh tác khoảng 20 ha rau màu, nhằm cung cấp cho đa dạng các thị trường khác nhau. Ảnh: Phùng Nguyện.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức cho biết, trước đây, khu vực thôn Nam Cầu và một số địa phương xung quanh cơ bản là đất trồng rau màu, ngô, khoai, đỗ, lạc, khoai lang… với lịch sử hàng trăm năm.

Thế nhưng, sản phẩm làm ra trước đây khi bán lại phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, có những thời điểm thương lái đến ép giá. Bà con nông dân người thì gánh, người thì chở bằng xe kéo đi bán các sản phẩm rau màu cách thôn khoảng 5 - 6 km. “Ngày đó, nông dân chúng tôi vất vả lắm”, ông Thư bày tỏ.

Đến khi nảy ra ý tưởng làm lớn hơn, ông Mừng, ông Thư và một số bà con trong thôn bảo nhau đi đến thống nhất thành lập một nhóm liên kết với vài chục hộ nông dân để có một lượng nông sản đủ lớn cung cấp cho các thương lái thu mua lớn. Sau đó, vào năm 2014, từ nhóm liên kết phát triển dần thành Hợp tác xã, các hộ bảo nhau cùng làm, cùng bán các sản phẩm, ngày càng thuận lợi.

Tuy nhiên, quá trình sản xuất rau màu khi đó thường bị ảnh hưởng bởi mưa, gió, sâu bệnh, khiến năng suất, chất lượng, mẫu mã các sản phẩm không đảm bảo. Một thời gian sau, các thành viên Hợp tác xã đã bảo nhau mạnh dạn đi tìm hiểu những phương thức, mô hình sản xuất ở các tỉnh, thành phố trong cả nước để học hỏi.

Đến năm 2017, Hợp tác xã đưa rau màu vào trồng và sản xuất trong nhà màng như ở Đà Lạt, với mô hình khoảng 5.000 m2. Áp dụng mô hình sản xuất này đã khắc phục được sâu bệnh, ảnh hưởng của mưa, gió. Thế nhưng ít lâu sau, Hợp tác xã cũng đã gặp thất bại, do không có nhiều kinh nghiệm canh tác, sản xuất trong nhà màng.

Khu vực trồng mướp đắng của thành viên Tân Minh Đức. Ảnh: Phùng Nguyện.

“Sau này, Hợp tác xã đã cử các thành viên đi học hỏi từ Viện cây lương thực và một số viện khác. Từ đó, Hợp tác xã đưa vào áp dụng kỹ thuật để sản xuất rau màu và các loại dưa trên giá thể, không phải trồng trên đất như trước kia nữa. Với phương thức canh tác, sản xuất này mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn cho các thành viên của Tân Minh Đức”, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức thông tin.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua, hành tây, cà, bầu, bí, mướp và một số loại cây cho thu hoạch quả củ, rau ăn lá khác… cùng sản xuất quanh năm với bà con địa phương, trong nhà màng, nhà lưới của Hợp tác xã Tân Minh Đức hiện trồng phần lớn các loại dưa như dưa lưới chịu nóng, dưa lưới chịu lạnh, dưa lưới quả dài, dưa lưới quả tròn, dưa lưới ruột cam, dưa lưới ruột xanh, dưa sữa, dưa lê hàn quốc, dưa chuột…

Với khoảng 70 ha trồng dưa các loại và gần 20 ha rau màu, nhằm cung cấp cho đa dạng các thị trường khác nhau, sản phẩm từ Hợp tác xã cung cấp, đưa đi tiêu thụ cũng thuận lợi hơn trước. Trong đó, có nhiều sản phẩm của Tân Minh Đức đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP và 4 sản phảm đạt chứng nhận OCOP.

Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức trao đổi với Mekong ASEAN. Ảnh: Phùng Nguyện.

Trung bình mỗi năm, Tân Minh Đức sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 1.800 tấn rau các loại, khoảng 8.600 tấn quả, doanh thu trung bình đạt 23 - 25 tỷ đồng/năm. Nhiều thành viên trong đơn vị có thu nhập từ 500 triệu đồng đến hơn một tỷ đồng/năm. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Tân Minh Đức chủ yếu các tỉnh, thành phố trong nước…

Mong muốn được tiếp cận các nguồn vốn vay

Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức cho biết, trong thời gian qua, Hợp tác xã đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện rất nhiều từ các cấp, các ngành và địa phương.

“Chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, Nhà nước sẽ giúp Hợp tác xã được tiếp cận các chính sách và nguồn vốn vay, bởi đến nay Tân Minh Đức vẫn chưa tiếp cận được, do yêu cầu từ các tổ chức tín dụng bắt buộc đơn vị phải có tài sản thế chấp, mà hợp tác xã thì không có tài sản nào đủ điều kiện để thế chấp. Hiện trụ sở của Hợp tác xã cũng là đất của UBND, kế toán Hợp tác xã phải đi thuê, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu cũng chưa có…”, ông Thư chia sẻ.

Các ruộng trồng cà của các thành viên Hợp tác xã. Ảnh: Phùng Nguyện.

Bên cạnh đó, ông Thư cũng mong muốn các cấp, các ngành và địa phương hỗ trợ hơn nữa trong công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm của bà con nông dân để việc tiêu thụ được tốt hơn. Đồng thời hỗ trợ bà con được đưa sản phẩm vào các hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu du lịch… ngay trong thành phố Hải Phòng.

Hướng đến sản xuất hàng hoá quy mô lớn

Theo thông tin từ Thành ủy Hải Phòng, kinh tế tập thể, trang trại có đóng góp quan trọng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Sản phẩm chủ lực của thành phố tiếp tục phát triển cả về quy mô, năng suất và giá trị gia tăng; các sản phẩm đặc trưng (OCOP) ngày càng đa dạng, có uy tín trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Nhiều sản phẩm nông sản đã qua chế biến, thị trường tiêu thụ được mở rộng; ngày càng có nhiều chủng loại sản phẩm được xuất khẩu…

Bên cạnh kết quả đạt được, nông nghiệp thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như sản xuất hàng hóa quy mô lớn chiếm tỷ lệ chưa cao; sản xuất nhỏ, manh mún vẫn là chủ yếu…

Kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất, số hợp tác xã hoạt động hiệu quả còn khiêm tốn; doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn lực thấp.

Ngoài ra, doanh nghiệp, trang trại là mô hình hoạt động hiệu quả, có đóng góp quan trọng cho sản xuất nông nghiệp song còn gặp nhiều khó khăn về vốn, đất đai và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chế biến và bảo quản sau thu hoạch đối với nông sản chưa đáp ứng được nhu cầu của sản xuất…

Hợp tác xã Tân Minh Đức hiện cũng đang sản xuất, canh tác hơn 70 ha trồng dưa các loại. Ảnh: Phùng Nguyện.

Theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề ra mục tiêu đến năm 2030, kinh tế nông nghiệp của thành phố phát triển toàn diện, bền vững, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, bảo đảm môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, quy mô sản xuất hàng hóa nông sản ngày càng lớn.

Cùng với đó, hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiện đại, sản xuất gắn kết chặt chẽ với chế biến, thị trường trong nước và xuất khẩu; phát triển sản xuất nông nghiệp đi đôi với xây dựng nông thôn mới, gắn kết với du lịch và các ngành kinh tế khác…

Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố sẽ phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, sản xuất hàng hoá quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, có nhiều loại nông sản được xuất khẩu.

Theo đó, về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, thành phố sẽ tổ chức các khu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; phát triển cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản nông sản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; phát triển thị trường nông sản gồm thị trường trong nước, thị trường các nước và phát triển thương mại điện tử.

Đồng thời, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch; khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, trong đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp thực hiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp bằng các phương thức phù hợp. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác này.

Các sản phẩm rau, củ, quả của Tân Minh Đức tại một sự kiện giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Ảnh: Phùng Nguyện.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách cho phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu, vùng sản xuất hàng hóa tập trung; tập trung phát triển sản xuất tuần hoàn; sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, GAP, hala; giảm phát thải khí nhà kính; tăng cường áp dụng để nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa; quản lý cơ sở dữ liệu, cấp mã số vùng nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc, chế biến và bảo quản nông sản; ưu tiên các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp.

Phát triển các loại hình kinh tế trong nông nghiệp gồm kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, nhất là doanh nghiệp để trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Tiếp tục đổi mới, phát triển hợp tác xã trở thành nhân tố kinh tế quan trọng trong liên kết, kết nối các thành phần trong chuỗi giá trị nông sản, đặc biệt là doanh nghiệp. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Xây dựng, phát triển các khu, cụm liên kết sản xuất - chế biến tiêu thụ nông sản tại các địa phương có sản lượng nông sản lớn.

Bên cạnh đó, ưu tiên hỗ trợ đào tạo lao động sản xuất các ngành hàng chủ lực, trong các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trọng điểm, các trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố để thúc đẩy mở rộng liên kết vùng, hỗ trợ phát triển sản xuất và mở rộng thị trường nông sản. Hợp tác với các viện, trường đại học để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, mở rộng hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến, nhất là công nghệ chế biến, bảo quản, công nghệ giống, công nghệ môi trường, tái sử dụng phụ phẩm…

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