Diễn ra từ 21 - 23/11 tại Hải Phòng, Diễn đàn góp phần thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Diễn đàn gồm một chuỗi hoạt động dành cho công chúng, giới chuyên môn, các địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng làm phim trong nước, quốc tế. Các chương trình trải rộng từ giới thiệu các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, giao lưu nghệ sĩ với công chúng; giới thiệu bối cảnh và nguồn lực sản xuất; trao đổi về môi trường hỗ trợ đoàn phim; đến các hoạt động kết nối trực tiếp giữa địa phương với đạo diễn, nhà sản xuất, hãng phim, doanh nghiệp và các đối tác của ngành điện ảnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết, Hải Phòng có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái điện ảnh Việt Nam. Đó là thành phố cảng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; là không gian giao thoa giữa đô thị, công nghiệp, biển đảo, nông thôn và những vùng di sản đặc sắc. Từ nhịp sống sôi động của đô thị cảng đến vẻ đẹp của Cát Bà, Đồ Sơn; từ những công trình kiến trúc, di tích lịch sử đến đời sống lao động, văn hóa và con người Hải Phòng – tất cả đều là những chất liệu phong phú, giàu cảm xúc cho sáng tạo điện ảnh.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA trao đổi về Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”.

Tuy nhiên, tiềm năng và cảnh quan mới chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn trở thành điểm đến của điện ảnh, Hải Phòng cần xây dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và sản xuất phim; tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhà làm phim; đồng thời từng bước phát triển các dịch vụ, nguồn nhân lực và hạ tầng hỗ trợ.

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” vì vậy có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những bối cảnh quay phim đặc sắc của thành phố, mà còn là không gian gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nhà quản lý, chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế. Thông qua Diễn đàn, thành phố mong muốn lắng nghe những ý kiến chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất cụ thể để từng bước xây dựng Hải Phòng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các đoàn làm phim, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển công nghiệp điện ảnh.

Buổi họp báo có sự tham gia của đông đảo người làm điện ảnh trong và ngoài nước.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA cũng chia sẻ, Diễn đàn điện ảnh "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" không chỉ kết nối mà còn hướng đến mục tiêu làm thế nào để khi cửa ngõ điện ảnh mở ra, điện ảnh sẽ mở đường cho du lịch và đầu tư, các ngành kinh tế dịch vụ khác, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Nhà nước, đúng theo các luật và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa nói chung, Luật Điện ảnh và ngành công nghiệp điện ảnh nói riêng.

Theo TS Ngô Phương Lan, trên thế giới đã làm tốt công việc này nhưng tại Việt Nam thì điện ảnh chưa phát huy được tối đa vai trò "mở đường" cho các ngành khác.

Diễn đàn "Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh" có thể ví như một liên hoan phim thu nhỏ. Diễn đàn có phần dành cho công chúng với các buổi chiếu phim và giao lưu nghệ sĩ. Các nghệ sĩ đến tham dự rất đông và đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đến các rạp chiếu phim, chứng kiến sự hâm mộ cùng tình cảm nồng nhiệt mà khán giả Hải Phòng dành cho mình.

Ban Tổ chức và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ngay sau buổi họp báo.

Bên cạnh đó, diễn đàn còn có phần dành riêng cho những người làm nghề, phần rất quan trọng dành cho các nhà quản lý, các địa phương, cũng như sự tham gia của các vị khách và chuyên gia điện ảnh quốc tế rất nổi tiếng trên thế giới.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức hướng tới xây dựng một hệ sinh thái điện ảnh đồng bộ cho Hải Phòng và các địa phương. Dịp này, VFDA sẽ công bố Top 10 địa phương triển khai hiệu quả bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI), mang lại những lợi ích thực tế cho địa phương.

Ngay sau buổi họp báo, Ban tổ chức đã khai mạc triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Không gian triển lãm dành một khu vực giới thiệu Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố, với hình ảnh, dữ liệu bối cảnh, đặc trưng văn hóa, cảnh quan và các điều kiện hỗ trợ đoàn làm phim.

Một khu vực của triển lãm giới thiệu hành trình phát triển của Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI, từ khi ra đời năm 2023 đến những bước mở rộng, cập nhật trong năm 2026. Không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh qua các kỳ PAI, những tỉnh, thành phố được ghi nhận có kết quả nổi bật; hoạt động quảng bá bối cảnh quay phim Việt Nam và PAI tại các sự kiện, liên hoan phim quốc tế như Busan, Tokyo; đồng thời điểm lại một số kết quả từ việc kết nối địa phương với các dự án sản xuất phim.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” với khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích phim từ các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện về biển, đảo.

Các nghệ sĩ, nhà sản xuất tại triển lãm ngày 21/11.

Các nghệ sĩ, nhà sản xuất tại triển lãm ngày 21/11.

Một số hãng phim, studio và đơn vị sản xuất có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh như Galaxy, BHD, HKFilm, cùng Chói Entertainment tham gia trưng bày, giới thiệu các dự án, tác phẩm và những tư liệu gắn với quá trình sáng tạo, sản xuất phim.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, sáng 22/11 sẽ có hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng – Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”. Hội thảo là hoạt động chuyên môn trọng tâm của Diễn đàn, quy tụ đại diện cơ quan quản lý, các địa phương, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ, cơ sở đào tạo và khách mời trong nước, quốc tế. Tại đây, VFDA sẽ công bố và trao Cúp PAI 2026 cho 10 tỉnh, thành phố có kết quả nổi bật, theo ba hạng Vàng – Bạc – Đồng. Chiều 22/11 là chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh. Được tổ chức nhằm đưa các cuộc trao đổi từ hội thảo đi thêm một bước tới những nhu cầu hợp tác cụ thể, thông qua chương trình, VFDA hướng tới kết nối nguồn lực của địa phương với nhu cầu trực tiếp của khối sản xuất, để những cuộc gặp tại Hải Phòng có thể tiếp tục được phát triển thành các đầu mối và cơ hội hợp tác sau Diễn đàn. Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu” diễn ra vào tối 22/11 tại Nhà hát Hoa Phượng, TP Hải Phòng, được truyền hình trực tiếp trên VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam; Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tiếp sóng; đồng thời phát trên nền tảng VTVgo. Các đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia và khách mời sẽ có dịp trực tiếp tiếp cận những không gian có tiềm năng phục vụ sản xuất phim tại Hải Phòng trong chương trình khảo sát bối cảnh quay phim tại Hải Phòng vào ngày 23/11.