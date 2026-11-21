Chiều 21/11, UBND TP Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port).

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện hiệp hội, các nhà quản lý, chuyên gia và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tại họp báo, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức cho biết: Để thu hút các đoàn làm phim, lợi thế về cảnh quan và bối cảnh tự nhiên là chưa đủ. Các nhà sản xuất còn quan tâm đến thời gian giải quyết thủ tục, chi phí sản xuất, điều kiện hậu cần và mức độ hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Từ thực tế đó, Hải Phòng dự kiến công bố những cam kết cụ thể nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất phim. Thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối hỗ trợ các đoàn phim, từ tiếp nhận nhu cầu, hướng dẫn thủ tục đến kết nối khảo sát thực địa và cung cấp thông tin về bối cảnh quay.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại sự kiện.

Một trong những giải pháp đáng chú ý là xây dựng ngân hàng bối cảnh số, giúp các nhà sản xuất thuận tiện tìm kiếm địa điểm phù hợp với kịch bản. Thành phố cũng nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài chính, chi phí vận tải và vận động doanh nghiệp tham gia giảm từ 20% đến 30% chi phí lưu trú cho đoàn làm phim.

Đối với thủ tục hành chính, Hải Phòng đặt mục tiêu rút ngắn 50% thời gian giải quyết trên phạm vi chung, không chỉ giới hạn ở lĩnh vực văn hóa, điện ảnh. Những thủ tục thuộc quy định pháp luật vẫn phải bảo đảm thực hiện đúng quy định.

Theo ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, thành phố chưa đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất phim quy mô lớn trong thời gian ngắn, mà trước hết muốn giúp các nhà làm phim nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế và khả năng đồng hành của địa phương. Việc tạo dựng môi trường thuận lợi được xem là bước đi ban đầu để đưa Hải Phòng trở thành điểm đến trong bản đồ sản xuất điện ảnh.

Về bối cảnh, thành phố có khả năng đáp ứng nhiều thể loại phim nhờ sự đa dạng của không gian đô thị cảng, công nghiệp, biển đảo, di sản và đời sống văn hóa. Quần đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn cùng hệ thống công trình kiến trúc, di tích lịch sử là những chất liệu có thể khai thác cho các tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế.

Không chỉ hướng tới thu hút các đoàn phim, Hải Phòng còn muốn phát huy vai trò kết nối vùng. Với lợi thế cảng hàng không quốc tế, cảng biển Lạch Huyện và hệ thống giao thông liên vùng, thành phố kỳ vọng trở thành cửa ngõ để các đoàn làm phim tiếp cận những địa phương khác. Theo ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, các địa phương cần nhìn nhận thế mạnh của nhau theo hướng bổ trợ, cùng tạo ra mạng lưới bối cảnh và dịch vụ phục vụ sản xuất phim, thay vì cạnh tranh riêng lẻ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo động lực để các địa phương rà soát điều kiện hỗ trợ đoàn phim.

Đánh giá về định hướng của diễn đàn, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cho rằng điện ảnh không chỉ là lĩnh vực nghệ thuật mà còn có khả năng thúc đẩy nhiều ngành kinh tế như du lịch, đầu tư, dịch vụ và công nghiệp thời trang. Tuy nhiên, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Hai Phong Film Port không đơn thuần là một sự kiện chiếu phim mà được thiết kế như mô hình kết nối các thành phần của ngành công nghiệp điện ảnh. Bên cạnh hoạt động dành cho công chúng, diễn đàn hướng đến giới chuyên môn, nhà sản xuất, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, qua đó tìm kiếm những giải pháp có thể triển khai trong thực tế.

Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng hoa cho các nghệ sĩ tham dự chương trình chiếu phim khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện Diễn đàn điện ảnh.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan cho biết, từ năm 2023, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam triển khai Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của các địa phương đối với hoạt động sản xuất phim. Bộ chỉ số đồng thời cung cấp cơ sở để các nhà làm phim tìm kiếm bối cảnh, tiếp cận thông tin về thủ tục và chính sách hỗ trợ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan, trong bối cảnh các quốc gia cạnh tranh thu hút dự án điện ảnh quốc tế, những địa phương thiếu cơ chế thuận lợi và chính sách hỗ trợ thiết thực có thể mất cơ hội vào tay các điểm đến khác. Thái Lan là một ví dụ về khả năng thu hút hàng trăm đoàn làm phim mỗi năm nhờ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất.

Từ những cam kết của Hải Phòng, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan kỳ vọng diễn đàn sẽ tạo động lực để các địa phương rà soát điều kiện hỗ trợ đoàn phim, đồng thời đề xuất giải pháp với cơ quan quản lý nhằm đưa các chính sách của Luật Điện ảnh vào thực tiễn.

Diễn đàn Điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà quản lý, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức giới thiệu 11 bộ phim Việt Nam với 22 suất chiếu tại hai cụm rạp; triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh”; hội thảo về xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng gắn với kết nối vùng và hướng tới quốc tế.