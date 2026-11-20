Chương trình đối thoại do UBND TP Hải Phòng tổ chức, với chủ đề “Thanh niên Hải Phòng - Phát huy năng lực - Bồi đắp bản sắc và chủ động hội nhập”.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định, hạ tầng đồng bộ, các khu công nghiệp hiện đại và cơ chế đặc thù của Khu Thương mại tự do đang mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Hải Phòng. Theo ông, sự phát triển ấy phải mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Với thanh niên, đó là điều kiện học tập, việc làm phù hợp, môi trường sáng tạo và niềm tin để lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì cuộc đối thoại với thanh niên thành phố.

Ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo và những đóng góp của tuổi trẻ thành phố, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, từ kết quả cuộc đối thoại năm 2025, đoàn viên, thanh niên Hải Phòng đã triển khai thêm 124 công trình thanh niên về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trị giá trên 1,58 tỷ đồng.

Trên tinh thần cởi mở, đại diện doanh nghiệp trẻ, thanh niên Hải Phòng đã thẳng thắn chia sẻ nguyện vọng và đề xuất các kiến nghị về tiếp cận Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố, chuẩn bị nhân lực cho Khu Thương mại tự do Hải Phòng, thu hút và giữ chân nhân lực y tế trẻ. Các đoàn viên, thanh niên cũng bày tỏ quan tâm đến cơ hội thực tập, làm việc trong môi trường quốc tế và chính sách nhà ở xã hội dành cho thanh niên, người lao động trẻ.

Quang cảnh cuộc đối thoại.

Trong lĩnh vực văn hóa, thanh niên đề xuất xây dựng mạng lưới “Đại sứ số Hải Phòng”, mong muốn được tham gia số hóa, giới thiệu di sản. Một số ý kiến đề nghị có cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ trẻ và các nhóm sáng tạo trong quá trình xây dựng “Hải Phòng - Thành phố Âm nhạc”. Chính sách trọng dụng người có tài và đề xuất thành lập Hội đồng trẻ em cũng được nêu tại chương trình.

Ngay tại chương trình, nhiều ý kiến, kiến nghị của các đại biểu thanh niên đã được lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ban, ngành của thành phố trao đổi, thông tin, giải đáp trực tiếp dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách của Trung ương cũng như của thành phố. Cùng với đó tiếp thu, nghiên cứu và xem xét giải quyết, hỗ trợ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, người trẻ cần những chính sách có thể tiếp cận, những cơ hội có thể nắm bắt và môi trường ghi nhận xứng đáng tài năng, nỗ lực của họ. Ông yêu cầu việc nào giải quyết được phải làm sớm, việc còn vướng mắc phải cùng tháo gỡ, việc chưa thể thực hiện ngay phải giải thích rõ.

Đại diện thanh niên thành phố thẳng thắn chia sẻ các ý kiến, kiến nghị tại chương trình.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố, đặt hàng nghiên cứu cho trí thức trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế đào tạo theo “đơn đặt hàng” của doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng số, ngoại ngữ và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Khu Thương mại tự do và các khu kinh tế.

Sở Ngoại vụ kết nối với các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thanh niên có thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp quốc tế ngay tại Hải Phòng. Sở Xây dựng công khai thông tin về nhà ở xã hội để thanh niên công nhân, lao động trẻ thuận lợi tiếp cận. Sở Y tế rà soát chính sách thu hút, giữ chân nhân lực y tế trẻ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tạo điều kiện cho thanh niên khai thác tư liệu lịch sử, văn hóa chính thống để phát triển sản phẩm truyền thông số.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung phát biểu tại chương trình.

Đối với những ý kiến chưa được giải đáp trực tiếp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát, tổng hợp để tham mưu giải quyết dứt điểm. Sở đồng thời tham mưu xây dựng nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố đến năm 2030. Thành đoàn Hải Phòng tiếp tục theo dõi việc giải quyết kiến nghị của người trẻ sau đối thoại.