Hải Phòng mạnh tay loại trừ thực phẩm bẩn để học sinh có bữa ăn bán trú an toàn

Công an thành phố Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vào trường học. Ảnh: CA Hải Phòng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, kiểm tra và kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vào trường học.

Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đề nghị các trường nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu có đầy đủ hồ sơ pháp lý; kiểm soát chặt nguồn gốc, tem nhãn, hạn sử dụng và chất lượng thực phẩm trước khi đưa vào chế biến.

Bộ phận bếp ăn phải tuân thủ quy trình vệ sinh, bảo quản riêng thực phẩm sống và thức ăn chín, bảo đảm sạch sẽ đối với khu vực bếp, dụng cụ và người trực tiếp chế biến.

Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn, kịp thời phản ánh thực phẩm có dấu hiệu bất thường, hư hỏng hoặc không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, giáo viên, phụ huynh và học sinh cần báo ngay cho người đứng đầu cơ sở giáo dục, Ủy ban nhân dân xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất; đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ và thông tin liên quan để phục vụ kiểm tra, xử lý.

An toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú luôn là vấn đề được phụ huynh và xã hội quan tâm. Nhất là khi nguy cơ mất an an toàn có thể phát sinh từ chính nguyên liệu không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, bảo quản không đúng quy định hoặc quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh.

Bảo đảm an toàn bữa ăn học đường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe và tương lai của học sinh.