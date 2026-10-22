Hải Phòng: Lực lượng liên ngành phát hiện, xử lý 2 bến thủy 'chui' trên tuyến Bạch Đằng

Lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ xếp dỡ hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động tại Hải Phòng. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Thực hiện đợt cao điểm siết chặt kỷ cương an toàn giao thông đường thủy nội địa, Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) đã chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Công an địa phương và các đơn vị Cảng vụ liên tiếp phát hiện 2 vụ việc xếp dỡ hàng hóa trái phép. Qua kiểm tra, các cơ sở này đều ngang nhiên vận hành bốc dỡ hàng hóa tại các vị trí chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hay cấp phép hoạt động. Đây là động thái đanh thép nhằm ngăn chặn từ sớm nguy cơ mất an toàn hàng hải, đồng thời khôi phục trật tự quản lý hạ tầng cảng bãi trên tuyến thủy huyết mạch của thành phố Cảng.

Nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng lấn chiếm bờ sông và lập bến bãi tự phát, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã ráo riết ra quân, bắt quả đắng nhiều trường hợp cố tình "vượt rào" pháp luật.

Mới đây tại Km18 bờ hữu sông Kinh Thầy (đoạn qua thôn Ninh Xá, phường Bắc An Phụ), bến bãi kinh doanh của hộ Đ.V.H bị phát hiện đang tổ chức bốc xúc khối lượng lớn đất đồi lên phương tiện HP-50XX. Đến chiều cùng ngày (hồi 14h), tại Km4+200 bờ trái sông Phi Liệt (khu dân cư Tử Lạc, phường Nhị Chiểu), bến bãi tập kết than, xít do hộ N.T.A quản lý cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản khi đang công khai bốc dỡ đá thải lên phương tiện NĐ-32XX. Việc kiên quyết lập hồ sơ, xử lý dứt điểm các bến bãi "chui" này không chỉ trực tiếp loại bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy mà còn góp phần bảo vệ hành lang an toàn đê điều và môi trường sinh thái ven sông.

Kết quả kiểm tra chuyên sâu khẳng định, cả hai bến bãi nói trên đều hoạt động hoàn toàn "chui", chưa từng được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, công bố hay cấp phép vận hành cảng, bến thủy nội địa theo quy định. Trước sai phạm rõ ràng này, lực lượng chức năng đã lập tức phát lệnh yêu cầu dừng ngay lập tức mọi hoạt động bốc dỡ, neo đậu bất hợp pháp; đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 02 chủ bến bãi và 02 chủ phương tiện liên quan. Việc xử lý nghiêm các hành vi tự ý tổ chức neo đậu, tiếp nhận xếp dỡ hàng hóa tại vị trí không phép này là đòn bẩy đanh thép nhằm lập lại trật tự hạ tầng giao thông đường thủy và răn đe các trường hợp cố tình "vượt rào" pháp luật.