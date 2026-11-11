Hải Phòng: Liên kết, phát triển du lịch bốn mùa

Toàn cảnh Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch.

Hội nghị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Hải Đăng, thu hút khoảng 300 đại biểu đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hàng không và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến quan trọng của Hải Phòng trong những tháng cuối năm 2026, hướng tới tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường khách và giới thiệu những sản phẩm, điểm đến mới của thành phố trong năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết, phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Thành phố mong muốn các hoạt động xúc tiến, hợp tác được cụ thể hóa thành những tour, tuyến, chương trình trao đổi khách và sản phẩm du lịch có khả năng triển khai thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho các bên tham gia.

Định hướng phát triển du lịch Hải Phòng trong thời gian tới đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 50.000 tỷ đồng, đóng góp trên 5% GRDP.

Để thực hiện mục tiêu này, Hải Phòng tập trung phát triển ba trung tâm du lịch động lực gồm Cát Bà, Đồ Sơn và Côn Sơn - Kiếp Bạc; đồng thời mở rộng các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nông thôn, làng nghề, thể thao, golf và kinh tế đêm.

Đáng chú ý, định hướng xây dựng tuyến du lịch đường thủy “Dòng chảy di sản” kết nối Côn Sơn - Kiếp Bạc với đô thị cảng và Cát Bà được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm mang dấu ấn riêng của Hải Phòng. Tuyến du lịch này không chỉ mở rộng khả năng kết nối giữa các điểm đến mà còn góp phần giới thiệu những giá trị văn hóa, lịch sử gắn với không gian sông nước và biển đảo.

Cùng với phát triển sản phẩm, thành phố chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch; từng bước hướng tới các thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày.

Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng năm 2026 mở ra thêm cơ hội hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp phần định hình rõ hơn thương hiệu du lịch thành phố sau hợp nhất.

Từ lợi thế của một thành phố biển giàu tiềm năng và miền di sản có chiều sâu văn hóa, Hải Phòng đang hướng tới xây dựng những hành trình du lịch đa dạng, hấp dẫn quanh năm. Việc sớm hình thành các sản phẩm liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa những chương trình hợp tác vào khai thác thực tế sẽ là yếu tố quan trọng để thu hút du khách, gia tăng giá trị kinh tế và khẳng định vị thế du lịch Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm về kết nối và phát triển du lịch Hải Phòng.

Sau hợp nhất, Hải Phòng có thêm nhiều lợi thế để phát triển du lịch với không gian rộng hơn, tài nguyên phong phú và sự kết nối giữa những giá trị đặc sắc của vùng đất cửa biển với miền di sản Xứ Đông. Từ một thành phố nổi bật về du lịch biển đảo, Hải Phòng đang từng bước hình thành diện mạo điểm đến đa dạng, kết hợp nghỉ dưỡng, sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh và trải nghiệm làng nghề truyền thống.

Nếu Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn hấp dẫn du khách bởi cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, thì Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền cùng hệ thống di tích, lễ hội truyền thống lại mở ra những hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử. Sự kết hợp này tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển các chương trình du lịch quanh năm, khắc phục tính mùa vụ vốn là một trong những hạn chế của du lịch biển.

Đặc biệt, việc sở hữu những giá trị di sản được UNESCO ghi danh như quần đảo Cát Bà và quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc không chỉ nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn mở ra cơ hội hình thành những tuyến du lịch liên vùng, kết nối di sản thiên nhiên với di sản văn hóa. Đây được xem là lợi thế khác biệt trong quá trình xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng sau hợp nhất.

Cùng với tài nguyên du lịch, hệ thống giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, tạo thuận lợi để Hải Phòng kết nối với các trung tâm du lịch trong nước và quốc tế.

Những năm gần đây, du lịch Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Năm 2025, thành phố đón trên 14 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 15.000 tỷ đồng. Năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu đón hơn 17 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 20.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Hải Phòng, những điểm đến tiêu biểu cùng các sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Chương trình tọa đàm “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa” tập trung trao đổi về khả năng khai thác tài nguyên, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng với các địa phương Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình; giữa Chi hội Lữ hành Hải Phòng với các đối tác tại Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk. Hoạt động này hướng tới hình thành những chương trình du lịch liên vùng, kết nối các tuyến di sản, văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng biển và du lịch sinh thái, qua đó mở rộng nguồn khách hai chiều.

Đặc biệt, chương trình khảo sát điểm đến ngày 12/11 tại khu du lịch Đồ Sơn hoặc khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc giúp các doanh nghiệp lữ hành, đối tác trực tiếp tìm hiểu tài nguyên, dịch vụ và khả năng tổ chức tour. Từ những trải nghiệm thực tế, các đơn vị có thêm cơ sở xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách.