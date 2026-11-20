Sáng 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thành phố đã làm việc với Đoàn công tác của Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch (IDEP), nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội; PGS.TS. Nguyễn An Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Viện IDEP chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Nguyễn An Thịnh đã giới thiệu về quá trình hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực chuyên môn của Viện Kinh tế phát triển và Quy hoạch. IDEP là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ, không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực hoạt động của Viện tập trung vào nghiên cứu kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị - nông thôn; tư vấn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và quản lý; đào tạo và hợp tác quốc tế về kinh tế phát triển, quy hoạch, quản lý và công nghệ mới.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về các hướng nghiên cứu, các vấn đề cần quan tâm của thành phố.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện các hội thành viên, chuyên gia và nhà khoa học của Liên hiệp Hội thành phố đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất những hướng nghiên cứu và vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển thành phố. Các ý kiến tập trung vào việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên môn trong tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách; khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố sau hợp nhất, đồng thời nhận diện những xu hướng kinh tế mới có khả năng tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Một trong những nội dung được đề cập là phát triển kinh tế bạc (Silver Economy) - lĩnh vực kinh tế gắn với nhu cầu, dịch vụ và sản phẩm dành cho người cao tuổi. Đây là hướng tiếp cận có ý nghĩa trong bối cảnh già hóa dân số, mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc xã hội, du lịch, nhà ở và các sản phẩm công nghệ hỗ trợ người cao tuổi, đồng thời đặt ra yêu cầu nghiên cứu, xây dựng các mô hình và chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hải Phòng.

Các đại biểu cũng trao đổi về yêu cầu tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển đô thị, hạ tầng, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; chú trọng kết nối giữa nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, bảo đảm các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu có tính ứng dụng và khả năng chuyển giao. Việc huy động trí tuệ của các hội thành viên, chuyên gia và nhà khoa học liên ngành được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và đề xuất giải pháp phát triển thành phố.

Các nội dung trao đổi tại hội nghị cũng gắn với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố giai đoạn 2026-2030 tại Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố. Đặc biệt, Quyết định số 4562/QĐ-UBND ngày 30/10/2026 về công bố Danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2026 đã xác định 07 bài toán trọng tâm cần tập trung giải quyết. Trong đó có các vấn đề về dự báo, cảnh báo sớm mô hình tăng trưởng kinh tế; giải quyết ngập úng đô thị; điều phối chuỗi cung ứng, logistics cảng biển; phát triển thiết bị bay không người lái (UAV); truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng bản đồ số công nghiệp hỗ trợ và bản đồ số chỉ số sẵn sàng đầu tư.

Đây là những định hướng và vấn đề thực tiễn quan trọng để Liên hiệp Hội và IDEP cùng các tổ chức khoa học và công nghệ, hội thành viên và đội ngũ chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và giải pháp tư vấn chính sách phù hợp. Qua đó, góp phần kết nối nguồn lực trí thức với yêu cầu phát triển của thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Hải Phòng, nhấn mạnh vai trò của Liên hiệp Hội trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phát huy năng lực chuyên môn của các hội thành viên, chuyên gia, nhà khoa học tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển thành phố. Liên hiệp Hội thành phố sẵn sàng làm cầu nối, tạo điều kiện để IDEP trao đổi, hợp tác với các tổ chức thành viên, chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, từng bước hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn và phản biện có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Buổi làm việc là dịp để hai bên trao đổi, nhận diện những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Liên hiệp Hội với các hoạt động nghiên cứu và tư vấn phát triển của IDEP. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác và tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác, làm cơ sở triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.